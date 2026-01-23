王心凌7套女神造型美成這樣 踉蹌差點跌倒驚險畫面曝光

王心凌穿上性感禮服，露出美腿與酥胸。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「甜蜜天后」王心凌今晚在小巨蛋開唱舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站，為了「升級版」的安可演唱會，女神共換了7套造型，大秀吹彈可破的雪白肌膚，酥胸美腿大放送，超級有誠意。

開場王心凌帶領20位舞者現身小巨蛋屋頂，女神「從天而降」帶來嗨歌《BITE BACK》，讓全場氣氛瞬間被點燃，接著帶來《一律建議分手吧》、《Woosa Woosa》等一連串快歌。

王心凌在小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

王心凌唱到《Honey》，因為鞋根太高，走向觀眾時差點跌倒，所幸最後有驚無險，穩住後繼續唱跳。回到家鄉開唱王心凌心情大好，還用客家話跟台語向粉絲打招呼。她寵粉靠近歌迷，還不忘提醒觀眾「記得開美肌」，「很開心再次回到台北小巨蛋，這裡有刺激有感動，你想大哭大笑，或是大聲尖叫都可以！」

在這兩年半的巡演旅程，王心凌歷經受傷、感冒、過度疲勞，甚至在高強度演出後，下了舞台便因體力透支而無法站立的時刻，但她始終選擇在每一次登場前，將自己調整到能夠承擔「完美演出」的位置。超級自律的她除了口罩不離身，更進行嚴格的身體管理，維持高度節制的作息與生活節奏。

