娛樂 最新消息

尾牙最想看誰？上班族「最愛歌手榜揭曉」 12年連霸成最大贏家

〔記者邱奕欽／台北報導〕農曆春節將近，企業尾牙季再度成為上班族熱議焦點，根據 yes123求職網此前公布的調查結果，尾牙最想看到的表演歌手冠軍，五月天以37.7％得票率連續12年蟬聯第1名，人氣領先蔡依林、周杰倫等天王天后。即便調查已告一段落，但近期娛樂聲量變化，也讓尾牙歌手名單再度引發討論。

yes123求職網此前發布「年終獎金與尾牙計畫調查」顯示，在可複選情況下，上班族最期待看到的尾牙表演歌手前5名依序為五月天（37.7%）、Energy（36.8%）、蔡依林（35.8%）、伍佰（30.6%）、張惠妹（29.6%）；第6名至第10名則為S.H.E（28.6%）、周杰倫（27.3%）、玖壹壹（21.8%）、A-Lin（21%）、林俊傑（20%）。

蔡依林（左起）、伍佰、A-Lin、周杰倫成為上班族最期待看到的尾牙表演歌手前10名。（本報組合資料照）蔡依林（左起）、伍佰、A-Lin、周杰倫成為上班族最期待看到的尾牙表演歌手前10名。（本報組合資料照）

至於尾牙最想看到的主持人排行，則由吳宗憲以34.7％連續2年拿下第1名奪冠，其後依序為曾國城（33.9%）、「Lulu」黃路梓茵（33%）、「小S」徐熙娣（31.1%）、陶晶瑩（30.1%），後續名單還包括胡瓜、陳漢典、浩角翔起、林志玲與張菲。yes123指出，本次調查於2024年11月26日至12月9日以網路問卷進行，有效樣本數1388份、信心水準95％，不過最新調查已不再納入藝人相關投票，這份排行也成為階段性觀察。

五月天已蟬聯12年上班族尾牙最想看的歌手。（本報資料照）五月天已蟬聯12年上班族尾牙最想看的歌手。（本報資料照）

值得注意的是，若以近期娛樂圈聲量趨勢推估，蔡依林睽違6年推出第15張全新專輯《PLEASURE》，並在大巨蛋舉辦演唱會後，聲量及討論熱度大幅飆升；台東跨年演唱會「玩瘋全場」的A-Lin，也因實力與綜藝感兼具，被視為尾牙舞台的潛力黑馬。未來若重啟調查，榜單恐出現變化，也顯示尾牙最愛歌手名單，仍隨年度話題與現場魅力持續流動。

