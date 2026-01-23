（直擊）JSB岩田剛典終於抵台！粉絲多等4小時也值得

粉絲帶著布條來力挺岩田剛典。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神岩田剛典今天（23日）晚間抵達松山機場，吸引大約300人到場朝聖，他一出關就雙手合十，並高舉雙手與粉絲問候。

岩田剛典晚間抵台。（記者王文麟攝）

岩田剛典邊走邊揮手。（記者王文麟攝）

放浪一族旗下超人氣團體「三代目 J SOUL BROTHERS」成員岩田剛典將於明後兩天於Legacy TERA舉辦個人演唱會與全亞洲唯一一場見面會，岩田剛典本來是預計搭乘CI 221班機，在下午5點15分降落松山機場，怎料因故更改班機，改搭乘JL99班機，在晚間9點降落。

岩田剛典張開雙手打招呼。（記者王文麟攝）

岩田剛典摘下墨鏡有夠帥。（記者王文麟攝）

今天一大早粉絲就在松山機場等候，怎料卻意外在松山機場待了一整天，不過也有人受惠於班機更動，也因此下班能趕到機場接機，不過不管如何，粉絲看到偶像到來，一切都值得。

岩田剛典吸引許多女粉絲接機。（記者王文麟攝）

岩田剛典摘下墨鏡跟鏡頭揮手。（記者王文麟攝）

岩田剛典今天一出關，就雙手合十、揮舞著雙手向粉絲問好，粉絲的聲音也聽起來不像已經等了一整天，依舊熱情滿滿。岩田剛典站到拍照區之後，摘下墨鏡鞠躬問候，並再度雙手合十說出「謝謝」，相當有禮貌。

岩田剛典雙手合十說出「謝謝」。（記者王文麟攝）

