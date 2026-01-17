自由電子報
娛樂 最新消息

林宸佑涉《國安法》遭收押！昔日學姐王乃伃震驚發聲「別出賣國家」

王乃伃（右）是林宸佑政大學姐。（翻攝自臉書）王乃伃（右）是林宸佑政大學姐。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中天電視台主播林宸佑過去以犀利風格引發話題，近日卻爆出收中國錢財，涉嫌違反《國安法》，遭到橋頭地檢署搜索住家，今（17）日確定諭知羈押禁見，消息一出引起各界嘩然。而美女主播王乃伃今也在社群上發聲，「希望你不要成為出賣國家的罪犯。」

相關新聞：收中國錢財？中天主播爆涉違反《國安法》羈押禁見 電視台發聲回應了

王乃伃透露自己是大他一屆的政大學姐，大學時期兩人還有一起參加主播比賽，「後來我們包辦第一名、第二名。我記得當時我們有多渴望站上主播台，新聞揭露的是真的嗎？希望你不要成為出賣國家的罪犯。」貼文曝光也引發網友討論，感嘆兩人走向不同道路，「看過他的一些事蹟跟平常的作為，很難覺得他是無辜的。」、「看他長期的言行就能知道八九不離十吧」。

王乃伃震驚發聲。（翻攝自臉書）王乃伃震驚發聲。（翻攝自臉書）

林宸佑有「中天追問哥」稱號，過去曾因採訪與民進黨立委有過衝突，不過他擁有不少粉絲追蹤，在電視台也有多項主持節目，如今爆出涉違反國安法，據悉他與其他名被告還涉嫌觸犯貪污治罪條例，不過中天電視發聲表示，電視台對案情毫無所悉，無可回應。「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

