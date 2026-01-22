自由電子報
【1月22日星座運勢】找對貴人、避開小人！「7星座」財運暢旺擋不住

不錯過身旁「貴人」，並避開「小人」來亂，星座是個參考指標。（達志影像）不錯過身旁「貴人」，並避開「小人」來亂，星座是個參考指標。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕運勢不好時，遇到貴人很重要，但運勢正要起飛時，若遇小人阻撓會更令人扼腕。會避免遇上此情況，曾任歐洲瑞士銀行塔羅牌老師、富蘭克林基金特約星座塔羅牌老師的占星專家「小孟老師」，除了分享每日星座運勢，也特別提醒每個星座今天該「把握的貴人」或「避開的小人」各是哪些星座。

 

➤牡羊座

．工作：細心觀察調整

．感情：桃花運陸續來

．財運：觀望市場行情

．幸運色：棕色

．貴人：射手

．小人：雙子

 

➤金牛座

．工作：積極勇敢面對

．感情：邁向全新起點

★財運：講師兼差收益

．幸運色：橙色

．貴人：巨蟹

．小人：天蠍

 

➤雙子座

．工作：有效分配安排

．感情：奉獻無私的愛

★財運：財務利潤敏銳

．幸運色：咖啡色

．貴人：魔羯

．小人：水瓶

 

➤巨蟹座

．工作：感恩回報關係

．感情：心有靈犀浪漫

★財運：大膽開發財路

．幸運色：粉紅色

．貴人：水瓶

．小人：牡羊

 

➤獅子座

．工作：接受新式觀念

．感情：有望告白成功

．財運：瞭解股票行情

．幸運色：淡藍色

．貴人：雙子

．小人：魔羯

 

➤處女座

．工作：和長輩們交流

．感情：甜蜜幸福愛戀

．財運：注意投資行情

．幸運色：銀色

．貴人：天蠍

．小人：巨蟹

 

➤天秤座

．工作：尋找解決方案

．感情：詩情畫意雅緻

．財運：重點開源節流

．幸運色：咖啡色

．貴人：雙魚

．小人：天秤

 

➤天蠍座

．工作：專注精通專業

．感情：展開美好開端

★財運：易獲不錯商機

．天蠍幸運色：棕色

．貴人：處女

．小人：金牛

 

➤射手座

．工作：重視安全防範

．感情：幸福總在身邊

★財運：投資的幸運日

．射手幸運色：綠色

．貴人：獅子

．小人：處女

 

➤魔羯座

．工作：確保品質標準

．感情：擁有真愛喜悅

．財運：報稅代理傭金

．幸運色：灰色

．貴人：牡羊

．小人：雙魚

 

➤水瓶座

．工作：善於總結反思

．感情：遇到真心的愛

★財運：養殖副業賺益

．幸運色：金色

．貴人：金牛

小人：射手

 

➤雙魚座

．工作：提高良好效率

．感情：進入新的境界

★財運：進帳切勿張揚

．幸運色：大紅色

．貴人：天秤

．小人：獅子

小孟老師分析12星座每日運勢。（小孟老師提供）小孟老師分析12星座每日運勢。（小孟老師提供）

