【1月22日星座運勢】找對貴人、避開小人！「7星座」財運暢旺擋不住
不錯過身旁「貴人」，並避開「小人」來亂，星座是個參考指標。（達志影像）
〔娛樂頻道／綜合報導〕運勢不好時，遇到貴人很重要，但運勢正要起飛時，若遇小人阻撓會更令人扼腕。會避免遇上此情況，曾任歐洲瑞士銀行塔羅牌老師、富蘭克林基金特約星座塔羅牌老師的占星專家「小孟老師」，除了分享每日星座運勢，也特別提醒每個星座今天該「把握的貴人」或「避開的小人」各是哪些星座。
➤牡羊座
．工作：細心觀察調整
．感情：桃花運陸續來
．財運：觀望市場行情
．幸運色：棕色
．貴人：射手
．小人：雙子
➤金牛座
．工作：積極勇敢面對
．感情：邁向全新起點
★財運：講師兼差收益
．幸運色：橙色
．貴人：巨蟹
．小人：天蠍
➤雙子座
．工作：有效分配安排
．感情：奉獻無私的愛
★財運：財務利潤敏銳
．幸運色：咖啡色
．貴人：魔羯
．小人：水瓶
➤巨蟹座
．工作：感恩回報關係
．感情：心有靈犀浪漫
★財運：大膽開發財路
．幸運色：粉紅色
．貴人：水瓶
．小人：牡羊
➤獅子座
．工作：接受新式觀念
．感情：有望告白成功
．財運：瞭解股票行情
．幸運色：淡藍色
．貴人：雙子
．小人：魔羯
➤處女座
．工作：和長輩們交流
．感情：甜蜜幸福愛戀
．財運：注意投資行情
．幸運色：銀色
．貴人：天蠍
．小人：巨蟹
➤天秤座
．工作：尋找解決方案
．感情：詩情畫意雅緻
．財運：重點開源節流
．幸運色：咖啡色
．貴人：雙魚
．小人：天秤
➤天蠍座
．工作：專注精通專業
．感情：展開美好開端
★財運：易獲不錯商機
．天蠍幸運色：棕色
．貴人：處女
．小人：金牛
➤射手座
．工作：重視安全防範
．感情：幸福總在身邊
★財運：投資的幸運日
．射手幸運色：綠色
．貴人：獅子
．小人：處女
➤魔羯座
．工作：確保品質標準
．感情：擁有真愛喜悅
．財運：報稅代理傭金
．幸運色：灰色
．貴人：牡羊
．小人：雙魚
➤水瓶座
．工作：善於總結反思
．感情：遇到真心的愛
★財運：養殖副業賺益
．幸運色：金色
．貴人：金牛
小人：射手
➤雙魚座
．工作：提高良好效率
．感情：進入新的境界
★財運：進帳切勿張揚
．幸運色：大紅色
．貴人：天秤
．小人：獅子
小孟老師分析12星座每日運勢。（小孟老師提供）