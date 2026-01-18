自由電子報
娛樂 最新消息

「台版Jennie」不見了！孫淑媚《陽光女子合唱團》根本詐騙級演出

孫淑媚在《陽光女子合唱團》（左）大變身，右邊是台版Jennie的模樣。（壹壹喜喜提供，合成圖）孫淑媚在《陽光女子合唱團》（左）大變身，右邊是台版Jennie的模樣。（壹壹喜喜提供，合成圖）

〔記者鍾志均／台北報導〕孫淑媚這次把大家「騙」得很徹底！她在台片《陽光女子合唱團》造型和以往相差極大，今（18）又在Threads自嘲：「弱弱的問一下，有人知道我演《陽光女子合唱團》嗎？」把網友集體拖進「認人地獄」中。

孫淑媚去年11月在高雄流行音樂中心舉辦人生首場大型個唱，驚喜熱跳《like JENNIE》，被封為「台版Jennie」；這波討論之所以炸開，關鍵在於孫淑媚在《陽光女子合唱團》變身太成功，不只妝髮大改，整個人像是直接換了一套靈魂。

先前報導就曾提到，她在片中飾演的角色「阿珮」為貼近角色設定，連眉毛都做了改變造型也刻意走更粗獷路線，讓不少觀眾第一眼完全認不出來。留言區一邊驚呼「等等那個不是…吧？」一邊開始瘋狂截圖比對、點名好友來作證，還有人直接把她封為「年度最會隱身的演員」。

孫淑媚在《陽光女子合唱團》飾演阿珮，造型令不少影迷驚呆，認不出來。（壹壹喜喜提供，合成圖）孫淑媚在《陽光女子合唱團》飾演阿珮，造型令不少影迷驚呆，認不出來。（壹壹喜喜提供，合成圖）

官方社群釋出的角色資料也很「狠」，孫淑媚飾演的「阿珮」被形容興趣是「數錢」、專長是「騙錢」，還有「老公＋兩個兒子」的設定，光看這幾句，就知道她這次不是來當溫柔系，而是來當「一出場就很有故事」的那種人。

《陽光女子合唱團》口碑持續炸裂，有網友直呼「這是孫淑媚？你不要騙我」、「認不出來才叫演技」；孫淑媚更親自回網友留言、跟星友互動，把整串Threads變成大型同樂會。

