貝克漢夫婦遭長子重挫形象 媳婦突遭前髮型師爆料：害群之馬

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國名人貝克漢、維多莉亞夫婦遭到長子布魯克林在社群發限動指控「罪狀」，包括愛控制孩子，刻意營造完美家庭形象，維多莉亞甚至被長子指控，在他和妮可拉交往期間，還多次把他前女友帶入生活圈，想破壞兒子的感情，據悉維多莉亞面對兒子爆料相當崩潰。目前網友分兩派，有人支持布魯克林，但也有網友數落他過去就像個「巨嬰」，現在又有人出面爆料妮可拉是「害群之馬」。

布魯克林（左）極度護妻，但老婆妮可拉被爆料人品不好。（翻攝自IG）

根據《Page Six》報導，妮可拉佩茲的前髮型師賈斯汀安德森公開抨擊她，稱她是「害群之馬」，並聲援貝克漢一家人，安德森並談到：「布魯克林的老婆是我合作過最糟糕的『名人』之一，就是她！」還不客氣地指她是「害群之馬」，並強調：「大家都知道貝克漢一家關係有多親密…」

安德森並再次在社群發文強調自己的觀點，他說：「之前看到妮可拉和布魯克林要結婚的消息，我頓時精神來了。我當時就想，天哪，這對他們家肯定不是什麼好事，感覺很不妙。」安德森還說：「我這麼說一點也不覺得愧疚，人品不好，總會露餡的，根本藏不住。」對於他的批評，妮可拉方面尚未做出回應。

