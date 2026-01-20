自由電子報
娛樂 電視

（獨家）「講台語才夠賤」陳慕義點名《下一站幸福》 痛批台劇：戲劇語言貧乏

〔記者蕭方綺／台北報導〕民進黨立委王義川上週在立院公聽會全程以台語發言，遭國民黨孫文學校總校長張亞中打斷要求改講「國語」。金馬男配角陳慕義則提到有次演強暴戲，導演要他改說台語「才夠賤」，戀愛戲則要講國語，「他說我們要讓愛情昇華」，他今透露改說台語的強暴戲是2009年的《下一站幸福》。

而《下一站幸福》是多次獲金鐘肯定的已故導演陳慧翎執導，陳慕義戲裡飾演安以軒繼父，經常對她毛手毛腳，強暴未遂後誣指安以軒援交。另一齣愛情戲要講國語的，陳慕義則不願明講是哪齣戲，他說：「這導演常常跑去中國拍戲，電視台不是一天到晚都這樣？很明顯到處都是。」

陳慕義已經快1年沒戲拍。（資料照，記者潘少棠攝）陳慕義已經快1年沒戲拍。（資料照，記者潘少棠攝）

對於語言與情境的討論，他十分有感觸，他提到自己光是看《我們與惡的距離》預告片都快受不了，「角色設定殺人犯的媽媽講台灣國語，這是戲劇語言之貧乏，也是對戲劇工作者的傷害，碰到這樣角色就簡化是種侮辱。」但他強調自己不是在攻擊《與惡》，是就整體台劇範圍來評斷。

其實他從2023年拿下金馬男配角後，除了演出接近20集的民視八點檔之外，就沒有其他工作找上門，甚至連一通詢問工作的電話都沒。問他會不會感到心寒？他安慰自己道：「我都會笑笑地跟自己說，還滿快樂的，只是不懂怎到了現在，我還能當新款的『白色恐怖受難者』。」

他自嘲拍戲收入原本就不好，「因為我政治態度明確，不是工作態度不好。」好在他平常生活不奢華，加上總統賴清德、行政院長卓榮泰都曾私下關心他，他笑說：「賴清德問我有什麼需要幫忙的，我說總統你突然關心，免啦！他們若幫我找了工作，我也麻煩 。」

