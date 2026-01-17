自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

春風台74快速道路擦撞賓士爆車禍！對方暖心舉動 他高喊：好人一生平安

〔娛樂頻道／台北報導〕本土天團「玖壹壹」成員春風16日發生小插曲，行經台74快速道路時，不慎擦到一輛賓士轎車。當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況後，不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風能先去工作，貼心舉動讓他事後久久無法釋懷。

最近是春風忙碌的尾牙季。（資料照，記者王文麟攝）最近是春風忙碌的尾牙季。（資料照，記者王文麟攝）

春風在Instagram限時動態及Threads上急尋這位好心車主，並貼出部分車牌號碼喊話：「如果你看到這個留言，請聯繫我，不管怎樣，我還是要幫你修車，非常謝謝你，好人一生平安！」他形容愛車就像「小老婆」，若被擦傷，心裡真的很痛。

春風在限動中還原當時經過，畫面中可見黑色賓士車尾，車牌末四碼為「3512」，前兩碼則用愛心遮住。他語氣誠懇地說：「剛剛在74上面，不小心A到一個大哥的賓士，對方非常體諒我趕時間去上班，自己去修就好，讓我先走。」

春風協尋擦撞到的賓士車主。（翻攝自IG）春風協尋擦撞到的賓士車主。（翻攝自IG）

儘管對方車主選擇私下解決，春風仍決定負起責任，希望透過社群找到對方，親自支付維修費用，並再次感謝對方的善意。他最後呼籲：「非常謝謝你，好人一生平安！」但也有網友提醒類似意外最好還是報警處理，以免事後衍生糾紛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中