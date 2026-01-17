春風台74快速道路擦撞賓士爆車禍！對方暖心舉動 他高喊：好人一生平安

〔娛樂頻道／台北報導〕本土天團「玖壹壹」成員春風16日發生小插曲，行經台74快速道路時，不慎擦到一輛賓士轎車。當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況後，不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風能先去工作，貼心舉動讓他事後久久無法釋懷。

最近是春風忙碌的尾牙季。（資料照，記者王文麟攝）

春風在Instagram限時動態及Threads上急尋這位好心車主，並貼出部分車牌號碼喊話：「如果你看到這個留言，請聯繫我，不管怎樣，我還是要幫你修車，非常謝謝你，好人一生平安！」他形容愛車就像「小老婆」，若被擦傷，心裡真的很痛。

春風在限動中還原當時經過，畫面中可見黑色賓士車尾，車牌末四碼為「3512」，前兩碼則用愛心遮住。他語氣誠懇地說：「剛剛在74上面，不小心A到一個大哥的賓士，對方非常體諒我趕時間去上班，自己去修就好，讓我先走。」

春風協尋擦撞到的賓士車主。（翻攝自IG）

儘管對方車主選擇私下解決，春風仍決定負起責任，希望透過社群找到對方，親自支付維修費用，並再次感謝對方的善意。他最後呼籲：「非常謝謝你，好人一生平安！」但也有網友提醒類似意外最好還是報警處理，以免事後衍生糾紛。

