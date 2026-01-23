自由電子報
娛樂 音樂

出事了！王心凌「飛天糖罐子」高空吊台故障...嚇到抽筋反應曝

〔記者陽昕翰／台北報導〕甜蜜天后王心凌今晚在台北小巨蛋開唱，沒想到意外遇上硬體狀況，原定要升空環繞全場的道具「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」意外故障，無法如期啟動，不過她先臨危不亂，率領舞者完成演出，演唱會尾聲更改以徒步繞場，直接走進搖滾區寵粉，誠意十足。

王心凌小巨蛋開唱遇道具故障。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌小巨蛋開唱遇道具故障。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

原本王心凌計畫站上升降道具「飛天糖罐子」繞行整個小巨蛋，還有演唱《愛的套餐》、《愛的天靈靈》、《Baby Boy》等多首輕快代表作，與二、三樓歌迷近距離互動。沒想到卻遇到硬體狀況，她先是留在主舞台演唱《往幸福出發吧》及《熱愛》兩首歌。

其實現場有些歌迷並不知道狀況，王心凌事後親自向歌迷解釋，坦言原先準備了一個「可以一起歡唱的吊台」，卻因為安全出現疑慮，臨時決定取消。

王心凌表示，這些突發狀況都是事前沒有排練過的，只能即時調整補救方式，也特別在台上為工作夥伴請大家給予掌聲鼓勵，「我不可能讓大家跟著我一起冒風險，但我還是很想把這些歌唱給你們聽，也很想靠近你們。」

王心凌臨危不亂改以徒步繞場寵粉。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌臨危不亂改以徒步繞場寵粉。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

王心凌解釋，本來演唱《往幸福出發吧》時，就該搭上吊台繞場，和歌迷近距離互動，後來臨時改變並緊急補救，她率領舞者完成另一種版本的演出，盼望大家給予舞者掌聲鼓勵。

隨後王心凌改以徒步繞場，她貼心叮嚀歌迷務必留在座位上，安慰觀眾說：「我第一次這麼仔細講解表演狀況，你們很幸運欸，這是送給大家的驚喜小禮物」，滿場觀眾也給予她熱烈的掌聲，隨後她率領舞者群走進搖滾區，嗨唱快歌組曲。

演出順利結束後，王心凌終於鬆一口氣，她談到：「我還是完成了這個繞場的組曲了，很開心那麼近距離地見到大家。」她還表示：「一切就是那麼突然。」坦言起初知道道具出了狀況，緊張到在舞台上抽筋。

