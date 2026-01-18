自由電子報
娛樂 最新消息

「臘月」寒運完美收官！ 12生肖布局馬年黃金時機到

臘月的運勢布局重點在「解決」與「清理」，完美收官，才能在馬年一開局便鴻運大展！ （中央社提供）臘月的運勢布局重點在「解決」與「清理」，完美收官，才能在馬年一開局便鴻運大展！ （中央社提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歲末藏鋒，12生肖誰能成功翻身、逆轉勝？古諺以「臘」為接，新舊交替，做為檢視一年耕耘最終收成的時節，而在運勢布局上也呈現「收」「放」互為角力的局面，研究幸運命理多年的菲菲老師提醒，明天將迎來臘月，運勢能量進入「結果驗收」與「壓力測試」的關鍵期，本月開運重點聚焦「解決」與「清理」，完美收官，承先啟後，才能在馬年一開局便鴻運大展！ 

菲菲老師進一步解釋「臘月」運勢布局須要特別留意之處，事業上，可能會遇到臨時指派的緊急任務、嚴格的年度審查，或是內部資源的競爭。這不是輕鬆收尾的月份，而是考驗你臨場抗壓能力與問題解決力的實戰期，成果好壞將直接影響上司對你的最終評價與來年的機會。

在人際與家庭中，長期累積的小摩擦或「誰付出多、誰得到少」的比較心態，容易在年節團聚的壓力下爆發。這正是把話說開、修補關係的時機，若選擇逃避，心結將帶入新年。

在財務上，這是「結清總帳」的最後期限。你必須面對投資的真實損益、檢視所有自動扣款，並償清拖延的款項。帳目不清，明年只會更混亂。

在個人狀態上，你會容易感到疲憊、思慮過多，甚至失眠。這並非壞事，而是身體與心靈在提醒你：該停下衝刺的腳步，用睡眠、獨處或一個小假期，來徹底清空累積一整年的情緒廢物。

 

➤鼠│責任在肩，智取為上

．運勢核心：權責並臨，以智化壓。

此月事業責任加重，易受上司託付或承擔重要職務，名聲雖有提升，但壓力同步而來。同時，內心易有孤獨感或不同尋常的思考，需避免因想法特立獨行而與上級產生隔閡。

．運勢操盤：以沉穩態度履行職責，用智慧化解內外壓力。 

 

➤牛│友伴相激，慎防口舌

．運勢核心：同儕砥礪，言多必失。

社交活躍，與朋友、同事互動頻繁，能激發靈感與鬥志。但言談間容易過於直率或帶批判性，無意中得罪他人，引發不必要的口舌是非。

．運勢操盤：合作雖有動力，但需注意表達方式，將競爭心轉為良性互動，方能共創雙贏。

 

➤虎│正財穩進，暗流須防

．運勢核心：財星照命，明槍易躲。

正財運勢穩固，透過努力工作獲得的報酬令人滿意。然而，身邊可能出現突如其來的挑戰、嚴苛的考核或暗中的競爭，帶來無形壓力。

．運勢操盤：凡事需按規章辦理，避免走捷徑，穩守自身成果即是最大勝利。

 

➤兔│機遇雙至，心態為王

．運勢核心：名利機遇，穩心應對。

事業上有展現能力、獲得認可的機遇，同時也可能有額外的獎金或禮遇。然而，機會伴隨著責任與誘惑，需端正心態，避免因追求額外利益而模糊了本分。

．運勢操盤：腳踏實地，該得的自然會來。

 

➤龍│享樂當道，財有波動

．運勢核心：暢享生活，朋友耗財。

本月適合放鬆心情，享受美食、發展興趣，人緣頗佳。但應酬開銷大，且需特別留意與朋友之間的財務往來，容易有請客、借貸或合資請託，導致錢財不知不覺流失。

．運勢操盤：歡樂之餘，務必看緊荷包。

 

➤蛇│勞有所獲，身心舒暢

．運勢核心：勤勞得財，悅己怡人。

財運來自紮實的工作，多勞便能多得，成果令你感到滿足。心情亦較為愉悅，懂得在工作與生活中尋找樂趣，能以輕鬆態度面對挑戰。

．運勢操盤：保持這份愉悅與務實，生活便能自在豐足。

 

➤馬│偏財機現，才思換利

．運勢核心：靈感生財，忌躁忌貪。

腦中容易湧現創意點子，可能帶來意想不到的財路或投資機會。但思緒也較為跳躍，不耐煩於常規，需小心因判斷過於主觀或言論不遜而損及機會。

．運勢操盤：專注以才華換取合理收益，見好就收。

 

➤羊│友伴同行，慎思明辨

．運勢核心：攜手共進，慧眼識途。

運勢與牛肖類似，能從朋友、團隊中獲得動力與支持。但同樣需注意，在集體中個人想法強烈，易起爭執。

．運勢操盤：對於夥伴提出的建議或投資計畫，需加倍審慎評估，勿因情誼而盲目跟從。

 

➤猴│得道多助，內外平衡

．運勢核心：友朋相挺，長者賜福。

人際關係和諧，同輩朋友能提供實質幫助，長輩或上司則會給予關懷或有利的指點。然而，如何在群體合作與個人想法間取得平衡，是一大考驗。

．運勢操盤：廣納雅言，同時保有主見，能讓你左右逢源。

 

➤雞│開銷增多，獨處得慧

．運勢核心：破財免災，靜心自明。

財務上易有預期外的支出，可能是為家人、朋友花費，或為健康、家居破財。

內心傾向獨處，對精神層面的事物感興趣。

．運勢操盤：與其煩惱耗財，不如視為排解，並從獨處中獲得平靜與洞察。

 

➤狗│歡聚耗神，量力而為

．運勢核心：宴飲不斷，量入為出。

此月與龍肖相似，口福與社交運強，飯局邀約多，生活多采多姿。

但需嚴格控制娛樂預算，並避免在熱絡氣氛下答應朋友的借貸或投資請求。

．運勢操盤：享受當下之餘，務必為自己的財務設下防火牆。

 

➤猪│壓力生財，守成為宜

．運勢核心：重壓之下，正財方穩。

工作上可能面臨較大的壓力或挑戰，但這些壓力往往能驅使你創造出更亮眼的績效，從而帶來穩固的收入。

．運勢操盤：切勿試圖尋找偏門捷徑來化解壓力，專注於本業，按部就班，財富自然累積。

不管在財運、事業運或愛情運，臘月也是「結果驗收」與「壓力測試」的關鍵期。（菲菲老師提供）不管在財運、事業運或愛情運，臘月也是「結果驗收」與「壓力測試」的關鍵期。（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

 




