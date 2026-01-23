Melody廚藝遭姚元浩無情打槍！錄影崩潰：手要斷了

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、鬼鬼、莎莎錄製《嗨！營業中》全新一季，本週來賓邀來Melody與資深前輩包偉銘，其中，Melody從踏入農場的那一刻起便崩潰不斷，不僅在雞舍被燻得花容失色，進廚房更因體力不支大喊：「手要斷了！」

Melody與包偉銘驚喜現身。（好看娛樂提供）

本集節目以最高規格接待嘉賓，姚元浩甚至特別撐著陽傘迎接Melody 下車。原以為是愜意的貴婦行程，殊不知映入眼簾的竟是雞舍與農田。Melody 一看四周環境立刻感到不安，驚呼：「怎麼來到這？真的是要昏倒了！」。

在「採收新鮮雞蛋」任務中，Melody 與包偉銘全副武裝進入雞舍。然而，對於這種「接地氣」的工作，Melody 顯得相當不適應，最終兩人採收的成果似乎不盡理想。讓鬼鬼忍不住質疑雞蛋數量太少，莎莎更在一旁補刀問道：「你們有認真嗎？」

此時，同行的包偉銘大哥展現十足的紳士風度，霸氣接手說：「我來就好！」這一幕讓 Melody 相當感動，隨即分享了獨特見解：「女生就是不要太厲害，讓男人來做就好。」這番「公主哲學」讓在一旁的吳映潔、莎莎聽了頻頻點頭稱是，直呼真的要學起來。

Melody挑戰複製記憶中阿嬤的味道。（好看娛樂提供）

結束了農務體驗，真正的考驗才剛開始。為了迎接客人的到來，眾人馬不停蹄進入備料階段。Melody 在處理糯米糰時，因為麵糰太硬、手勁不夠，揉到一半便大喊：「不行，我的手要斷了！」。

Melody的刀工遭姚元浩打槍。（好看娛樂提供）

轉戰切菜區後，Melody的刀工也讓大廚姚元浩傷透腦筋。先是切蘿蔔因厚薄不一被打槍，改切豬肉又被嫌棄切得太豪邁。姚元浩笑著無奈表示：「姐，妳這個有點太大塊，我沒辦法炒。」兩人在廚房內你一言我一語爭論不休，眼看時間流逝，讓其他夥伴不得不緊張提醒：「不要再吵了，客人要來了！」。

