娛樂 最新消息

許富凱捐外套做公益 曝5年前攻蛋回憶 暖舉曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來電視網主辦「-1111循寶夠物節」大型公益二手市集，1月24日在華山1914文化創意產業園區盛大登場，結合企業二手物資、藝人愛心拍賣與公益倡議，邀請民眾一同參與，讓消費成為支持公益與環境永續的具體行動。

這次八大企業共襄盛舉，共捐出近萬件的二手物品之外，更號召了許多名人一同參與，捐出二手物品，包括：棒球好手張泰山、味全龍啦啦隊小龍女、宇宙啦啦隊、《夜市王》美麗本人及Alizabeth娘娘、金曲歌王許富凱、人氣樂團怕胖團、核果人以及緯來體育台主播張立群、藝人藤井麻由...等，以實際行動拋磚引玉。

許富凱將登台表演歌聲送暖。（何樂音樂提供）許富凱將登台表演歌聲送暖。（何樂音樂提供）

其中許富凱特別捐出2021年第一次站上台北小巨蛋時穿的造型外套，他分享當時《拾歌 台北小巨蛋演唱會》對他、對歌迷來說，都是很重要的一個時刻，這次把外套帶來二手市集，是希望把這份「拾起美好」的心意，繼續留在這裡。

怕胖團捐出味全龍2024大巨蛋開幕戰當天實際穿著的團員署名球衣。 （歪的音樂提供）怕胖團捐出味全龍2024大巨蛋開幕戰當天實際穿著的團員署名球衣。 （歪的音樂提供）

怕胖團則是捐出味全龍2024大巨蛋開幕戰當天實際穿著的團員署名球衣，對團員來說，是一場重要演出的紀念，對球迷與樂迷來說，是一份和夢想、和熱愛站在同一邊的收藏，希望能把這份美好，用最有意義的方式傳遞下去。

緯來體育台主播張立群則是捐出了一件極具意義、市面上無法購得的珍貴收藏——NBA Finals 旅行袋，他說「這個旅行袋，在台灣一定買不到，因為只有被邀請到NBA總冠軍賽採訪或轉播，才能拿到的禮物」，這個背包是2023年張立群主播重返NBA 總冠軍賽的印記，跟著主播從邁阿密飛到丹佛，達拉斯到波士頓，再從奧克拉荷馬飛到印地安納，雖然有點捨不得，但張立群說，「為了幫助更多有需要幫助的人，願意割愛」。

body

