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娛樂 亞洲

小粉紅機場暴走狂喊台灣是中國的 秒被打臉當場閉嘴

中國小粉紅在馬來西亞吉隆坡國際機場，因不滿匯率看板標示問題，竟現場暴走理論。（翻攝自YouTube）中國小粉紅在馬來西亞吉隆坡國際機場，因不滿匯率看板標示問題，竟現場暴走理論。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣和香港都是中國的」一名中國小粉紅在馬來西亞吉隆坡國際機場當場踢鐵板，因不滿匯率看板標示問題，竟現場暴走理論，最後反被櫃檯人員當場打臉，場面相當尷尬。

YouTube頻道《東西對照組》曝光一段影片，1名中國男子在吉隆坡國際機場大吵大鬧，發現匯率看板上台灣與香港皆以獨立貨幣呈現，且未標註「中國」，讓他情緒失控，當場與櫃檯人員爭論。櫃台人員冷回「台灣有自己的貨幣，香港也有自己的貨幣」打臉小粉紅，直接讓這名男子閉嘴，只能不斷跳針。

中國小粉紅大鬧吉隆坡國際機場，慘遭打臉。（翻攝自YouTube）中國小粉紅大鬧吉隆坡國際機場，慘遭打臉。（翻攝自YouTube）

畫面中，小粉紅操著不流利的英語，透過拼湊單字告訴櫃檯「台灣是中國的」，女員工冷回：「台灣有自己的貨幣，香港也有自己的貨幣」，但男子依舊糾纏不休，女員工則強調：畫面顯示的是貨幣，台灣、中國、香港都有各自的貨幣，請他不要過度猜想。眼見賴皮無效，男子才默默離去。

影片發出後，留言區掀起熱烈討論：「自以為是令人討厭」、「吃飽太閒」、「真的沒有歡迎」、｢超級尷尬」。

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