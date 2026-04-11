58歲張宇消失8年！滿頭白髮露面被拍 驚人現況曝光

游鴻明今晚在北流舉辦「敵不過想念」演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌天王游鴻明今晚在北流舉辦「敵不過想念」演唱會，他以「苦守寒窯18年」，來形容久未在台灣開唱的心情，令人驚喜的是，更邀來淡出演藝圈8年的張宇擔任嘉賓，給足粉絲驚喜。滿頭白髮的張宇相隔多年重拾麥克風，謙虛地說：「8年沒有唱歌，我都不知道自己唱歌變成什麼樣子。」聽來唱功依舊，台下觀眾反應熱烈。

相隔18年重返家鄉開唱，游鴻明帶著充滿「想念」與「回憶」的舞台與大家見面，開心表示：「這麼久沒見面，再見到大家心裡很激動，也很感謝，真的久違了，還好我們都還在，才能再次相聚。」

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游鴻明相隔18年重返家鄉開唱。（記者胡舜翔攝）

演唱會傳遞「即使四季更迭，我們依舊相聚在此」的信念，舞台以「圓」為主要概念設計而成，打造多個具深度且多層次的圓，圓代表「緣」、「時間」、「年輪」，訴說游鴻明和歌迷的緣分。

開場游鴻明身穿紅色西裝，霸氣自升降舞台上登場。（記者胡舜翔攝）

開場游鴻明身穿紅色西裝，霸氣自升降舞台上登場，深情嗓音帶來《讓我取暖》、《七月一號》、《落單的候鳥》、《孟婆湯》。他感性表示：「演唱會名字是不是你們的心情，也是我的心情， 敵不過想念才決定重回舞台跟你們見面。」 演唱會以「風」、「流」、「沙」、「雪」四大意象，呼應歌曲中的情感意境。游鴻明才唱四首歌就爆汗，幽默笑說：「可以脫衣服嗎？」見到台下觀眾反應熱烈，忍不住笑回：「沒想到過了18年，你們的習慣沒有改，脫了裡面還有，不要這樣子。」

今晚演唱會最大驚喜，莫過於淡出歌壇8年的實力派唱將張宇擔任嘉賓。（記者胡舜翔攝）

今晚演唱會最大驚喜，莫過於淡出歌壇8年的實力派唱將張宇擔任嘉賓，登台與游鴻明合唱《給你們》，張宇打趣8年沒唱歌，耳機都快要生鏽，更幽默稱：「我本來想要去大巨蛋的，沒辦法卡到今天，害我沒辦法去大巨蛋聽我『兒媳婦』唱歌。」隨後又補充：「我想說鄧紫棋怎麼都不約我當特別來賓，後來覺得她不約我也還好，她key那麼高我唱不上去會漏氣。」

58歲的張宇興致一來唱到意猶未盡。（記者胡舜翔攝）

58歲的張宇興致一來唱到意猶未盡，先相約游鴻明一起合唱自己的招牌歌《用心良苦》，隨後滿場歌迷也跟著大合唱，更笑說：「我最討厭演唱會按照schedule來的，我們都年紀不小了，有時候要擦出一些其他的火花。」隨後才演唱自己的歌曲《雨一直下》。

58歲的張宇興致一來唱到意猶未盡。（記者胡舜翔攝）

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