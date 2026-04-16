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專訪》當「鐵口直斷」遇上「理工邏輯」！周映君、翊樺母女檔共解「天命」與「業力」

周映君（左）和女兒翊樺是命理界知名的母女檔，承襲家學淵源，阿嬤也是龍山寺知名的「鳥卦婆婆」。（周映君、翊樺提供）周映君（左）和女兒翊樺是命理界知名的母女檔，承襲家學淵源，阿嬤也是龍山寺知名的「鳥卦婆婆」。（周映君、翊樺提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾算出柯文哲66歲會「走空亡17年」的命理大師周映君以「鐵口直斷」聞名，精準預測政經時勢令大眾印象深刻，她的母親是龍山寺知名的「鳥卦婆婆」，如今愛女翊樺也承襲天份，在命理界擁有一方之地。母女倆首次合體接受本報專訪，分享開設線上課程的願念，也透露命盤數據的背後，兩人如何看待天命與AI 衝擊，以及如何在因果與業力之間，守住那一線正念。

■ 周映君駁「神化」標籤 自認「依數論數」

自高中畢業後，便開始鑽研命理的周映君坦言，她的觀運心法是以「八字為主，面相為輔」。八字定調先天格局，面相則觀察當下的氣場起伏。

面對「神預言」的封號，周映君顯得十分坦然。她強調，所謂的鐵口直斷並非通靈或神話，而是源自長期經驗與命盤結構的嚴謹分析。

至於論斷政治人物命盤，因牽涉層面廣，外界關注度也高，難免會有壓力，但她始終秉持一貫立場，「命理師的角色不是製造話題，而是如實解讀。講該講的，守該守的分寸，這才是最重要的。尤其是針對公眾人物，只要秉持專業、不帶偏見，自然能處之泰然。」

對於外界好奇的「洩露天機必招業力反撲」說法，她則有獨到見解：「只要心正，為了幫人趨吉避凶、勸人向善，這就是積德行善，而非洩露天機。」

■從母親到恩師 周映君看見女兒天分

對於女兒翊樺承襲衣缽，周映君抱持「順其自然」的態度，「女兒的天命或天分，其實不是我刻意安排，而是我慢慢觀察到，她在理解命理邏輯、感受力、判斷力上都比一般人敏銳，對很多事情的直覺也很準。再加上她願意投入、願意學，這才讓我覺得，她確實和這條路有緣分。」

周映君坦言，命理這行是「老天爺賞飯吃」，不是靠勉強就走得下去，也不是單靠興趣就能撐得住，還是要看個人的天分、悟性、承受力，以及是不是真的有這份使命感。

身為母親，總是希望孩子生活平順，她曾擔心女兒因能力太強而過得辛苦，「命理師這行要承擔他人的情緒與疑難雜症，能力愈強、責任愈大。」看到女兒能樂在其中並找到平衡，現在更多的是欣慰與支持。

■視母親盛名為動力 翊樺打造命理界「人生家醫科」

承襲家學淵源，阿嬤是龍山寺知名的「鳥卦婆婆」，母親則是周映君，翊樺自幼便將命理內化為生活。但不同於傳統命理師，理工背景出身的她，為這份古老智慧注入了科學邏輯。

25歲之後才踏入命理界的翊樺特別澄清，許多人將「鐵版神算」誤寫為「鐵板神算」，「版」字代表的是一套嚴謹的版本推演系統，象徵著完整的學術傳承，而非口語化的形容詞。

至於母女同為命理師，會不會對自己造成壓力，翊樺直言，反而是最大動力跟助力，「媽媽讓我有更高的起點去學習。很慶幸有媽媽傾囊相授，相信唯有自己的媽媽才會毫不藏私的完全交付秘訣，有媽媽壓箱底功夫的專業交流、以及我們性格上的互補也可以激盪出更多火花與可能性。」

談及與母親風格的差異，翊樺提出「人生家醫科」的概念。她不滿足於傳統論命，更進修法律、醫學、理財等專業，試圖將命理與現代行為心理學（例如 MBTI）與原子習慣結合。

■三代命理世家迎戰AI 線上課程讓命理不再流於玄學

面對AI算命的崛起，周映君和翊樺母女兩人展現了高度一致的遠見，視AI為輔助工具，雖能處理瑣碎的資料、快速排盤與運算，讓命理師能更專注於對個人處境的細膩體察，但命理中最重要的解讀「人情冷暖與因果轉折」，仍需仰仗命理師的天賦與經驗。

母女倆近期「雙劍合璧」聯手開啟線上課程，希望將複雜的命理系統化，讓大眾能自行運用於生活判斷。這對母女檔，一位堅守專業的分寸，展現了前輩的沉穩；一位以理性與活力，開創鐵版論數的現代應用，兩代命理師的交鋒，不見代溝，反而看見了傳統與現代智慧的共融，為命理既定印象中的知命與改運，找到更具建設性的應用之道。

【鐵口直斷 周映君老師

．專長：小兒關煞、米卦、八字問事、開運符令、傳統民俗

．經歷：命運好好玩節目專任老師、星相學會常務理事及顧問、台北市佛具商業同業公會顧問、中國占驗道教會學術顧問、社團法人中華民國白玫瑰社會關懷協會、遠雄房地產講座

【鐵版神算 翊樺老師

．專長：鐵版神數、問事卜卦、八字、道法開符

．經歷：「命運好好玩節目」專職命理老師、中國命運協會常務監事、森學院文化事業專任講師、昇右國際貿易有限公司顧問、達峰國際企業有限公司顧問、香港廣合發貿易公司顧問

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