自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

別剉～赤馬年5大煞氣！ 12生肖「雙陽並耀」暢旺流年開新局

命理師提醒，2026的煞氣本質為快、急、耗、亂，懂得風險管理，便能開創2026「雙陽並耀」新局。命理師提醒，2026的煞氣本質為快、急、耗、亂，懂得風險管理，便能開創2026「雙陽並耀」新局。

〔娛樂頻道／綜合報導〕距離農曆年節到來僅剩1個多月，今年逢丙午「赤馬年」，天干丙火熾烈，地支午火旺盛，運勢波動較大。研究幸運命理多年的菲菲老師示警，今年的火，不僅照亮，也可能灼人，「2026 的煞氣本質聚焦：快、急、耗、亂，多與急速消耗、言語火光、血氣上湧相關。」菲菲老師將其區分為「沖破耗損」、「是非官非」、「健康安全」、「疾病破財」、「虛花情劫」5大類型煞氣，並提供12生肖應對＆化解之道。

菲菲老師提醒，提早洞悉流年煞氣，就像颱風來之前，氣象局會先提醒你「哪裡可能淹水」，看懂煞氣，就是給自己一份風險管理地圖，甚至提早一步了解如何「把煞氣變成起飛的助力」。換句話說，若懂得「知煞化煞」善用丙午火馬年這股強大而光明的能量，並在不斷變化的環境中找到最有利的行動路徑，開創2026「雙陽並耀」新局，水到渠成

 

【１.「沖破耗損」型煞氣】

◎主要影響生肖：鼠、馬（相關生肖：龍、狗）

◎最大危機：計畫失靈、錢財意外流失。

這類煞氣主導 「計畫趕不上變化」與「財富的非常規流失」。對於鼠、馬而言，這可能意味著職場環境突然改組、重要合作破局，或出現大筆意外支出（如稅金、罰單、維修費）。龍、狗則需特別注意合夥財務的糾紛，或為面子、人情而產生的衝動消費。 

◎生活中可能出現

•合作破局、合約中止

•費用暴增（罰單、修車、醫療支出）

•同事或夥伴臨時抽腿

•家電、手機突然壞掉 

 ◎生活應對

✔ 所有重要決策都要準備 B 計畫

✔ 預留應急金至少一個月生活費

✔ 寄發票、保固卡集中管理，避免損失擴大

 

【２.「是非官非」型煞氣】

◎主要生肖：虎、兔、雞

◎最大危機：一句話得罪人、文件出包、被誤會。

此煞氣環繞 「人際暗箭」與「規則邊界」。虎容易在職場因鋒芒太露而引來妒忌與暗中破壞，甚至捲入與官方的文書糾紛。兔需小心被朋友或合作方拖累，陷入複雜的責任歸屬問題。雞則要留意因桃花或過度直言而引發的口舌風波，影響名譽。 

◎生活中可能出現

•LINE 群組裡因語氣引發誤會

•工作簡報或文件內容被挑錯

•無心一句話變成八卦素材

•社群貼文被截圖討論 

◎生活應對

✔ 謹言慎行，三思而後傳

✔ 所有協議都留下文字紀錄

✔ 避免「帶情緒的留言」

 

【３.「健康安全」型煞氣】

◎主要生肖：龍、狗、馬、猴

◎最大危機：小病拖大、運動與交通意外。

這是最需落實 「預防醫學」與「安全意識」 的提醒。龍、狗需格外關注自身與家人的健康，避免探病問喪，並注意家中長輩的照護。馬因「劍鋒」、「伏屍」影響，要謹防運動傷害或交通意外。猴遇「天狗」、「弔客」，外出旅行或夜歸時需提高警覺。

◎生活中可能呈現

•家人反覆生病

•自己疲勞累積、免疫下降

•運動時扭傷、拉傷

•駕車急躁導致小擦撞 

◎生活對應

✔ 安排一次全身健康檢查

✔ 避免夜間疲勞駕駛

✔ 更新保險內容

✔ 不做逞強運動

 

【４.「疾病破財」型煞氣】

◎主要生肖：羊、猪、牛

◎最大危機：身體拖累財運、花小錢補大洞。

此煞關聯 「免疫力下降」與「因故破財」。羊、猪今年抵抗力較弱，小病小痛不斷，可能因頻繁就醫或購買保健食品而開銷增加，也需提防投資上的突然虧損。牛則容易因疏忽而遺失財物，或為滿足情感需求產生計劃外消費。

◎生活中可能呈現

•體力下降、小病纏身

•就醫、保健品開銷暴增

•投資失利、錢財意外流出 

◎生活對應

✔ 規律作息、補維他命

✔ 投資保守，避免衝動

✔ 貴重物品集中管理

 

【５.「虛花情劫」型煞氣】

◎主要生肖：蛇、牛、雞、兔

◎最大危機：迷戀錯的人、做錯的夢、走錯的路

這是一種關於 「理想與現實落差」及「情感誘惑」 的考驗。此煞代表：「看起來很美、實際很傷。」蛇今年點子多但執行力弱，易有好高騖遠的傾向。牛、雞桃花雖多，但多為露水姻緣，易陷入複雜的感情關係而耗神傷財，尤其不利已婚者。兔則需分辨社交場合中的酒肉朋友與真誠夥伴。生活對應：設定務實可行的階段性目標，避免空想。 

◎生活中可能呈現

•桃花多但品質差

•沒頭沒尾的曖昧拖累情緒

•投入時間金錢卻沒有成果

•理想過高、現實落差巨大 

◎生活對應

✔ 設定「界線」與「底線」

✔ 不在情緒下做決策

✔ 社交場合保持清醒

✔ 感情已穩定者注意第三者能量

「晴天備傘，飽時存糧。」所謂「流年煞氣」，在當代生活中，可以理解為一種「高機率發生的負面情境模式」或「系統性風險」。（菲菲老師提供）「晴天備傘，飽時存糧。」所謂「流年煞氣」，在當代生活中，可以理解為一種「高機率發生的負面情境模式」或「系統性風險」。（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中