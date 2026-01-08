別剉～赤馬年5大煞氣！ 12生肖「雙陽並耀」暢旺流年開新局

命理師提醒，2026的煞氣本質為快、急、耗、亂，懂得風險管理，便能開創2026「雙陽並耀」新局。

〔娛樂頻道／綜合報導〕距離農曆年節到來僅剩1個多月，今年逢丙午「赤馬年」，天干丙火熾烈，地支午火旺盛，運勢波動較大。研究幸運命理多年的菲菲老師示警，今年的火，不僅照亮，也可能灼人，「2026 的煞氣本質聚焦：快、急、耗、亂，多與急速消耗、言語火光、血氣上湧相關。」菲菲老師將其區分為「沖破耗損」、「是非官非」、「健康安全」、「疾病破財」、「虛花情劫」5大類型煞氣，並提供12生肖應對＆化解之道。

菲菲老師提醒，提早洞悉流年煞氣，就像颱風來之前，氣象局會先提醒你「哪裡可能淹水」，看懂煞氣，就是給自己一份風險管理地圖，甚至提早一步了解如何「把煞氣變成起飛的助力」。換句話說，若懂得「知煞化煞」善用丙午火馬年這股強大而光明的能量，並在不斷變化的環境中找到最有利的行動路徑，開創2026「雙陽並耀」新局，水到渠成。

【１.「沖破耗損」型煞氣】

◎主要影響生肖：鼠、馬（相關生肖：龍、狗）

◎最大危機：計畫失靈、錢財意外流失。

這類煞氣主導 「計畫趕不上變化」與「財富的非常規流失」。對於鼠、馬而言，這可能意味著職場環境突然改組、重要合作破局，或出現大筆意外支出（如稅金、罰單、維修費）。龍、狗則需特別注意合夥財務的糾紛，或為面子、人情而產生的衝動消費。

◎生活中可能出現

•合作破局、合約中止

•費用暴增（罰單、修車、醫療支出）

•同事或夥伴臨時抽腿

•家電、手機突然壞掉

◎生活應對

✔ 所有重要決策都要準備 B 計畫

✔ 預留應急金至少一個月生活費

✔ 寄發票、保固卡集中管理，避免損失擴大

【２.「是非官非」型煞氣】

◎主要生肖：虎、兔、雞

◎最大危機：一句話得罪人、文件出包、被誤會。

此煞氣環繞 「人際暗箭」與「規則邊界」。虎容易在職場因鋒芒太露而引來妒忌與暗中破壞，甚至捲入與官方的文書糾紛。兔需小心被朋友或合作方拖累，陷入複雜的責任歸屬問題。雞則要留意因桃花或過度直言而引發的口舌風波，影響名譽。

◎生活中可能出現

•LINE 群組裡因語氣引發誤會

•工作簡報或文件內容被挑錯

•無心一句話變成八卦素材

•社群貼文被截圖討論

◎生活應對

✔ 謹言慎行，三思而後傳

✔ 所有協議都留下文字紀錄

✔ 避免「帶情緒的留言」

【３.「健康安全」型煞氣】

◎主要生肖：龍、狗、馬、猴

◎最大危機：小病拖大、運動與交通意外。

這是最需落實 「預防醫學」與「安全意識」 的提醒。龍、狗需格外關注自身與家人的健康，避免探病問喪，並注意家中長輩的照護。馬因「劍鋒」、「伏屍」影響，要謹防運動傷害或交通意外。猴遇「天狗」、「弔客」，外出旅行或夜歸時需提高警覺。

◎生活中可能呈現

•家人反覆生病

•自己疲勞累積、免疫下降

•運動時扭傷、拉傷

•駕車急躁導致小擦撞

◎生活對應

✔ 安排一次全身健康檢查

✔ 避免夜間疲勞駕駛

✔ 更新保險內容

✔ 不做逞強運動

【４.「疾病破財」型煞氣】

◎主要生肖：羊、猪、牛

◎最大危機：身體拖累財運、花小錢補大洞。

此煞關聯 「免疫力下降」與「因故破財」。羊、猪今年抵抗力較弱，小病小痛不斷，可能因頻繁就醫或購買保健食品而開銷增加，也需提防投資上的突然虧損。牛則容易因疏忽而遺失財物，或為滿足情感需求產生計劃外消費。

◎生活中可能呈現

•體力下降、小病纏身

•就醫、保健品開銷暴增

•投資失利、錢財意外流出

◎生活對應

✔ 規律作息、補維他命

✔ 投資保守，避免衝動

✔ 貴重物品集中管理

【５.「虛花情劫」型煞氣】

◎主要生肖：蛇、牛、雞、兔

◎最大危機：迷戀錯的人、做錯的夢、走錯的路

這是一種關於 「理想與現實落差」及「情感誘惑」 的考驗。此煞代表：「看起來很美、實際很傷。」蛇今年點子多但執行力弱，易有好高騖遠的傾向。牛、雞桃花雖多，但多為露水姻緣，易陷入複雜的感情關係而耗神傷財，尤其不利已婚者。兔則需分辨社交場合中的酒肉朋友與真誠夥伴。生活對應：設定務實可行的階段性目標，避免空想。

◎生活中可能呈現

•桃花多但品質差

•沒頭沒尾的曖昧拖累情緒

•投入時間金錢卻沒有成果

•理想過高、現實落差巨大

◎生活對應

✔ 設定「界線」與「底線」

✔ 不在情緒下做決策

✔ 社交場合保持清醒

✔ 感情已穩定者注意第三者能量

「晴天備傘，飽時存糧。」所謂「流年煞氣」，在當代生活中，可以理解為一種「高機率發生的負面情境模式」或「系統性風險」。（菲菲老師提供）

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

