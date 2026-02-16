八點檔男星開3年計程車 小年夜宣布停業

黃少谷宣布重拾歌手身分。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕樂團出身的八點檔男星黃少谷，在疫情後期一度因演藝工作停擺，2022年毅然斜槓當起多元計程車司機，還同時兼做房仲。如今他宣布重拾歌手身分，正式停開計程車，為這段三年「運轉人生」畫下句點。

黃少谷在臉書發文寫下：「今年開始停止計程車的業務了，謝謝大家這三年來的支持！」回顧當初轉行的心境，他坦言那是疫情後期的選擇，卻也因此「載著客人去許多我不可能會的地方，信義區的高級住宅，新店的幽靜社區⋯，走過好多地方，看過好多不一樣的風景。這也是我人生中非常不一樣的篇章」。

三年來，黃少谷在車陣中穿梭，也在人生低谷裡找方向。他特別點名感謝車隊公司與長官同事，「不管是在任何方面，都給我100%的支持，滴水之恩，來日將湧泉相報」。

至於那些曾經上車的乘客，黃少谷真誠道謝：「每個上我車的客人，我真的非常感謝，我也很抱歉，我不太會跟陌生人交流，所以我只會安安靜靜的開著車。」

黃少谷也提到，在迷惘或懷疑的時候，是網友的留言與鼓勵讓他撐下去，「看到大家的留言跟安慰，心裡總是會充滿勇氣」，如今決定回歸歌手身分，房仲的業務仍會繼續，他希望未來大家繼續支持。

