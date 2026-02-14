賈永婕霸氣全說了！親揭霍諾德攻頂101內情「我不怕被放大檢視」

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），上月25日赤手攻頂台北101，歷時91分鐘完成挑戰，全球直播見證歷史畫面。近日，台北101董事長賈永婕作客曾寶儀podcast節目，首度鬆口談背後壓力與心境，直言自己從藝人到董事長，一直都選擇正面迎戰檢視，「上媒體OK，放大檢視OK！」

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

賈永婕坦言，無論過去當藝人或現在擔任董事長，身邊總有人提醒「事情可能會鬧上媒體，要不要低調一點？」但她反問，為何害怕被媒體檢視，「就是因為你怕被檢視嘛，你怕被放大檢視，或者是你不想要把這件事情攤在陽光下，可是對我而言，我沒有這個疑慮。」她認為若沒有需要隱瞞之處，就不該畏懼曝光，自己所做的每一件事，都要求能攤在陽光下接受檢視，因此不會因此產生心理壓力，「講出來就是講出來！」核心從來不是個人光環。

曾寶儀則形容賈永婕是「四兩撥千斤」，不過並非是指能力有限，而是因為其中摻雜最少的私慾與個人目的，直指賈永婕真正想成就的不是自己，而是台北101、台灣與這場事件本身，而「賈永婕」只是扮演某一個角色，僅此而已。聽到這番評價，賈永婕當場感動直呼：「好感動喔，這樣的分析我從來沒有聽過！」一場登頂壯舉之外，也延伸出對角色定位與公共承擔的對話。

