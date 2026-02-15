自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《功夫》才上映就吵翻！「世界觀超敢拍」評價卻分裂

九把刀全新奇幻動作片《功夫》13日正式上映，左起劉冠廷、柯震東、王淨、戴立忍、朱軒洋。（資料照，記者潘少棠攝）九把刀全新奇幻動作片《功夫》13日正式上映，左起劉冠廷、柯震東、王淨、戴立忍、朱軒洋。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕九把刀全新奇幻動作片《功夫》13日正式上映，台北票房粗估衝破400萬，不過比票房更精彩的，是網路上吵成一片的觀後感，有人大讚「台灣奇幻動作巔峰」，也有人看到後段忍不住滿頭問號，顯然該片不打算讓觀眾無感走出戲院。

社群平台上，有觀眾直接開宗明義表示：「講真的，《功夫》蠻好看的啊。」不少人表示自己並非原著小說粉，卻覺得劇情其實交代清楚、情緒張力到位，甚至願意給出8分（滿分10）高分評價。

有觀眾讚《功夫》片中的世界觀超敢拍。（麻吉砥加提供）有觀眾讚《功夫》片中的世界觀超敢拍。（麻吉砥加提供）

「看不懂？我反而覺得說得很明白，且片中的世界觀超敢拍」、「這種東西本來就很主觀，但真的沒有網路講得那麼慘」，部分觀眾認為負評風向有點太猛烈，甚至出現「被帶風向」的聲音。

劉冠廷飾演的反派「藍金」邪氣逼人，存在感強烈。（麻吉砥加提供）劉冠廷飾演的反派「藍金」邪氣逼人，存在感強烈。（麻吉砥加提供）

即便對劇情看法分歧，幾乎一致的好評落在「特效」；劉冠廷飾演的反派「藍金」劍指劃破電梯牆面、屋頂內力火炮與紙劍對撞的場面，被形容「真的嘆為觀止」。不少影迷直呼，這是台灣少見的大規模奇幻動作場面。

另外美術也成為亮點，大佛內部的「蟬堡」設計、1999年復古實驗室風格，映像管、實體按鈕堆滿畫面，被影迷形容像走進一場武俠與科幻交錯的夢境。

曾莞婷（左）在《功夫》中跟朱軒洋（右）有曖昧情愫。（麻吉砥加提供）曾莞婷（左）在《功夫》中跟朱軒洋（右）有曖昧情愫。（麻吉砥加提供）

此外，演員陣容同樣掀起話題；戴立忍被形容「瘋癲又悲壯」，原本以為只是客串，沒想到戲份貫穿全片；劉冠廷邪氣逼人，存在感強烈；朱軒洋讓部分觀眾驚訝：「原本以為他不太會演，結果對戲超有火花。」柯震東則被說「真的很像高中生」，練功橋段有說服力；王淨雖然戲份不算最多，但「扮醜有嚇到」，表現仍被肯定。

戴立忍飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿，被形容「瘋癲又悲壯」。（麻吉砥加提供）戴立忍飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿，被形容「瘋癲又悲壯」。（麻吉砥加提供）

然而，爭議點幾乎集中在後段劇情。有觀眾直言：「前面特效跟世界觀都很讚，但看到後面有點傻眼。」也有人覺得節奏或轉折讓人出戲，情緒還沒消化完，故事就已經往下一個段落狂奔。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中