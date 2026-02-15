《功夫》才上映就吵翻！「世界觀超敢拍」評價卻分裂

九把刀全新奇幻動作片《功夫》13日正式上映，左起劉冠廷、柯震東、王淨、戴立忍、朱軒洋。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕九把刀全新奇幻動作片《功夫》13日正式上映，台北票房粗估衝破400萬，不過比票房更精彩的，是網路上吵成一片的觀後感，有人大讚「台灣奇幻動作巔峰」，也有人看到後段忍不住滿頭問號，顯然該片不打算讓觀眾無感走出戲院。

社群平台上，有觀眾直接開宗明義表示：「講真的，《功夫》蠻好看的啊。」不少人表示自己並非原著小說粉，卻覺得劇情其實交代清楚、情緒張力到位，甚至願意給出8分（滿分10）高分評價。

有觀眾讚《功夫》片中的世界觀超敢拍。（麻吉砥加提供）

「看不懂？我反而覺得說得很明白，且片中的世界觀超敢拍」、「這種東西本來就很主觀，但真的沒有網路講得那麼慘」，部分觀眾認為負評風向有點太猛烈，甚至出現「被帶風向」的聲音。

劉冠廷飾演的反派「藍金」邪氣逼人，存在感強烈。（麻吉砥加提供）

即便對劇情看法分歧，幾乎一致的好評落在「特效」；劉冠廷飾演的反派「藍金」劍指劃破電梯牆面、屋頂內力火炮與紙劍對撞的場面，被形容「真的嘆為觀止」。不少影迷直呼，這是台灣少見的大規模奇幻動作場面。

另外美術也成為亮點，大佛內部的「蟬堡」設計、1999年復古實驗室風格，映像管、實體按鈕堆滿畫面，被影迷形容像走進一場武俠與科幻交錯的夢境。

曾莞婷（左）在《功夫》中跟朱軒洋（右）有曖昧情愫。（麻吉砥加提供）

此外，演員陣容同樣掀起話題；戴立忍被形容「瘋癲又悲壯」，原本以為只是客串，沒想到戲份貫穿全片；劉冠廷邪氣逼人，存在感強烈；朱軒洋讓部分觀眾驚訝：「原本以為他不太會演，結果對戲超有火花。」柯震東則被說「真的很像高中生」，練功橋段有說服力；王淨雖然戲份不算最多，但「扮醜有嚇到」，表現仍被肯定。

戴立忍飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿，被形容「瘋癲又悲壯」。（麻吉砥加提供）

然而，爭議點幾乎集中在後段劇情。有觀眾直言：「前面特效跟世界觀都很讚，但看到後面有點傻眼。」也有人覺得節奏或轉折讓人出戲，情緒還沒消化完，故事就已經往下一個段落狂奔。

