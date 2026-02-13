自由電子報
娛樂 最新消息

連勝文大兒子18歲！蔡依珊曬慶生照 曝「最驕傲的事」

〔娛樂頻道／綜合報導〕紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有兩個兒子連定捷（Romano）、連安捷（Angelo）。2008年出生的長子連定捷昨迎來18歲生日，正式邁入成年，蔡依珊也在社群平台連發限動，曬出母子慶生點滴。

連勝文（左）與愛妻蔡依珊。（本報資料照）連勝文（左）與愛妻蔡依珊。（本報資料照）

限動記錄連定捷參與比賽的畫面，只見他與隊友在草地上奔跑、歡呼迎向勝利。蔡依珊感性寫道：「奔向18，勇往直前，面對不確定，也不退縮。你們彼此扶持的樣子，讓人感動。」她也進一步透露，自己最驕傲的並非成績或勝負，而是兒子在過程中展現出的態度與品格，甚至提到「突破紀錄、六連勝奪冠」只是結果，更重要的是一路走來的成長。

蔡依珊甜蜜環抱兒子。（翻攝自IG）蔡依珊甜蜜環抱兒子。（翻攝自IG）

另外一張照片是蔡依珊從側後方環抱兒子，連定捷高挑外型也被不少網友認為神似爸爸。她簡單寫下：「一起下廚，為你慶生，美好回憶。」短短一句話，道盡母子之間的親密情感。

她最後以英文深情告白：「I'm proud of you, not for what you do, but what you are. Happy Birthday, my love.（我為你感到驕傲，不是因為你做了什麼，而是因為你成為怎樣的人。生日快樂，我的愛）」真摯文字流露滿滿母愛。

蔡依珊分享連定捷參與比賽的畫面。（翻攝自IG）蔡依珊分享連定捷參與比賽的畫面。（翻攝自IG）

其實連定捷這個名字也別具意義。蔡依珊18年前生下長子時，名字由公公連戰所取。外界曾傳出與選舉「捷報」有關，但連勝文後來澄清，命名其實是為紀念父親、字號「定一」的連震東，因而取名「定捷」。

