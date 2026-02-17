自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

第一個沒有媽媽的過年 小嫻包大紅包給爸爸惹鼻酸

少了媽媽的年夜飯，小嫻（右）除夕與爸爸（左）到叔叔、嬸嬸家吃年夜飯。（翻攝自臉書）少了媽媽的年夜飯，小嫻（右）除夕與爸爸（左）到叔叔、嬸嬸家吃年夜飯。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕小嫻1月初在臉書寫下「母親離世了」，沒想到農曆年一轉眼就到，昨（16日）是她喪母後的第一個除夕，家裡少了一個人，卻多了一份更深的想念。

小嫻當時正在挑戰音樂劇導演兼女主角，卻接到爸爸電話，短短幾天內從趕回醫院、在加護病房道別，到忍著悲傷上台完成《唱吧！唱吧！恆春女子》，她不捨說：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」

小嫻坦言，悲傷「來來回回」，外表沒事，心裡其實很傷，演出一結束，她飛到瑞士阿爾卑斯山跨年，原以為是溫馨聚會，現場卻冒出「付費來吃飯的客人們」，焦慮瞬間爆表，想逃又逃不了，被一句「妳已經被卡在這裡，不能逃了」，逼著直面恐懼，她那一刻才懂，不安只是念頭，不執著完美，心就能安定。

小嫻後來頓悟，原來自己身上那點「優雅」，全是從媽媽學來，她回憶小時候愛看媽媽修指甲、擦指甲油，偷戴她的項鍊耳環，「好像只要戴上媽媽的飾品，我就會變得很美很有氣質」，長大後她偏愛氣質款飾品，其實都是把媽媽的影子戴在身上。

到了除夕這天，小嫻分享與爸爸的合照，寫下：「今年只有我跟爸爸一起過年」，父女倆到叔叔、嬸嬸家吃年夜飯，她還包了個大紅包給爸爸。上香時，她對媽媽說：「新年快樂，媽媽也要去好的地方過年喔！不要擔心我會把自己照顧好。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中