第一個沒有媽媽的過年 小嫻包大紅包給爸爸惹鼻酸

少了媽媽的年夜飯，小嫻（右）除夕與爸爸（左）到叔叔、嬸嬸家吃年夜飯。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕小嫻1月初在臉書寫下「母親離世了」，沒想到農曆年一轉眼就到，昨（16日）是她喪母後的第一個除夕，家裡少了一個人，卻多了一份更深的想念。

小嫻當時正在挑戰音樂劇導演兼女主角，卻接到爸爸電話，短短幾天內從趕回醫院、在加護病房道別，到忍著悲傷上台完成《唱吧！唱吧！恆春女子》，她不捨說：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」

小嫻坦言，悲傷「來來回回」，外表沒事，心裡其實很傷，演出一結束，她飛到瑞士阿爾卑斯山跨年，原以為是溫馨聚會，現場卻冒出「付費來吃飯的客人們」，焦慮瞬間爆表，想逃又逃不了，被一句「妳已經被卡在這裡，不能逃了」，逼著直面恐懼，她那一刻才懂，不安只是念頭，不執著完美，心就能安定。

小嫻後來頓悟，原來自己身上那點「優雅」，全是從媽媽學來，她回憶小時候愛看媽媽修指甲、擦指甲油，偷戴她的項鍊耳環，「好像只要戴上媽媽的飾品，我就會變得很美很有氣質」，長大後她偏愛氣質款飾品，其實都是把媽媽的影子戴在身上。

到了除夕這天，小嫻分享與爸爸的合照，寫下：「今年只有我跟爸爸一起過年」，父女倆到叔叔、嬸嬸家吃年夜飯，她還包了個大紅包給爸爸。上香時，她對媽媽說：「新年快樂，媽媽也要去好的地方過年喔！不要擔心我會把自己照顧好。」

