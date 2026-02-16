自由電子報
娛樂 最新消息

10部「春節必看療癒劇」 劉亦菲、宋威龍、陳星旭、吳磊全上榜

春節最治癒片單從田園慢活到甜度爆表全包了。（翻攝自網路）春節最治癒片單從田園慢活到甜度爆表全包了。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕春節連假是放下繁忙，透過螢幕尋找溫暖與心動的最佳時機，揮別過往的狗血與虐心，春節最需要的是一部能讓心慢下來、重新充電的好劇。從田園療癒、成熟愛情，到職場成長、甜度爆表的戀愛童話，以下這10部口碑之作為大家打造了「心靈處方籤」，陪你在假期裡好好被治癒。

劉亦菲（右）、李現主演的《去有風的地方》主打慢節奏。（翻攝自網路）劉亦菲（右）、李現主演的《去有風的地方》主打慢節奏。（翻攝自網路）

1. 《去有風的地方》：最極致的田園療癒

•主演：劉亦菲、李現

•劇情簡介：因閨蜜離世陷入低谷的許紅豆（劉亦菲飾），來到雲南大理「有風小院」休息，遇見回鄉創業的謝之遙（李現飾），在充滿人情味的雲苗村裡重新找到生活動力，也在田園慢生活中找回自己，並且迎來真愛。

•療癒妙方：鼓勵接受「停下來」也是一種選擇。透過喝茶、看雲、漫步古鎮，幫助觀眾擺脫焦慮，看見溫馨的人際關係。

•話題與推薦：以「慢節奏」打破框架，讓人明白生活可以不用那麼急，也不用那麼硬撐。

趙今麥（右）、宋威龍演出的《驕陽似我》成熟健康的愛情範本。（翻攝自網路）趙今麥（右）、宋威龍演出的《驕陽似我》成熟健康的愛情範本。（翻攝自網路）

2. 《驕陽似我》：成熟健康的愛情範本

•主演： 宋威龍、趙今麥

•劇情簡介：性格開朗聶曦光（趙今麥 飾）大學時曾暗戀優秀才子莊序，但這段感情因種種誤會與莊序內心的自卑而未能開花結果。進入職場後，聶曦光遇到了上司林嶼森（宋威龍 飾），林嶼森最初對聶曦光有著「誤會」，但在朝夕相處中兩人解開心結，堅定地走到一起。

•療癒妙方：相比初戀的遲來與錯過，林嶼森給予聶曦光的是全然的尊重、信任與呵護，這種不需小心翼翼、讓人感到安定、被好好疼愛的成熟愛情，是劇中最大的療癒劑。

•話題與推薦：顧漫小說品質保證，宋威龍被稱「天選林嶼森」，與趙今麥火花自然，是春日最暖心甜劇。

王玉雯（右）和陳星旭主演的《突然的喜歡》很爆笑。（翻攝自網路）王玉雯（右）和陳星旭主演的《突然的喜歡》很爆笑。（翻攝自網路）

3. 《突然的喜歡》：套路與反套路的爆笑拉扯

主演： 陳星旭、王玉雯

劇情簡介：講述2025年的毒舌情感主播林歡兒（王玉雯 飾）意外穿越進一本1999年的古早言情小說，為回到現實，她必須攻略冷酷霸總高海明（陳星旭 飾）。林歡兒試圖運用現代戀愛技巧（如裝病、主動獻吻）攻略，卻總被心思細膩的「白切黑」霸總高海明識破並反將一軍，場面既搞笑又驚險。本為任務而來的林歡兒，在與高海明的相處中逐漸心動。當任務通關可返回現代時，她卻發現自己無法離開，在回家與留下的抉擇中面臨考驗。

療癒妙方：「反差萌喜劇療法」——男主角外表霸總，實則戀愛腦＋醋罈子，每次放完狠話下一秒就後悔，追妻火葬場的名場面密集。王玉雯繼《你給我的喜歡》後再演喜劇，碎嘴吐槽功力全開，兩人二搭默契十足。

話題與推薦理由： 陳星旭繼《東宮》「李承鄞」後再掀熱議，被戲稱「從虐人千百億到被人虐出汁」。2025年底黑馬劇，彈幕從頭笑到尾，過年解壓首選！

周雨彤（右）、吳磊主演的《愛情而已》談的姐弟戀很勵志。（翻攝自網路）周雨彤（右）、吳磊主演的《愛情而已》談的姐弟戀很勵志。（翻攝自網路）

4. 《愛情而已》：最好的隊友式愛情

•主演：吳磊、周雨彤

•劇情簡介：瓶頸期的職場精英梁友安，遇上因傷轉型的羽球運動員宋三川，相差10歲的他們成為彼此最好的「隊友」。在梁友安的鼓勵與協助下，宋三川毅然決定挑戰「羽球轉網球」，梁友安則接手了一家經營不善的草台網球俱樂部，擔任經理人。兩人在此過程中相互支持，宋三川克服了心理陰影，梁友安也找回了事業的掌控感

療癒妙方：劇中梁友安與宋三川透過接納彼此的不完美、在對方人生陷入瓶頸（如年齡焦慮、職場瓶頸、職涯轉換）時，給予最實在的支撐，使愛情兼具親密、激情與成長。

話題與推薦：真實呈現職場女性瓶頸，強調雙向救贖與平等成長，打破姐弟戀刻板印象。

王子奇（左）和王玉雯演出的《你給我的喜歡》是帶娃追妻的喜劇。（翻攝自網路）王子奇（左）和王玉雯演出的《你給我的喜歡》是帶娃追妻的喜劇。（翻攝自網路）

5. 《你給我的喜歡》：笑中帶淚的帶娃追妻

主演：王子奇、王玉雯

劇情簡介：五年前，女主角閔慧（王玉雯 飾）與男主角辛旗（王子奇 飾）因一場誤會而分手。當時閔慧已懷有身孕，但並未告知辛旗。五年後，兩人因工作在職場重逢。此時閔慧已是一名研發總監，獨自撫養患有先天性心臟病的兒子全全。辛旗在得知全全是自己的親生兒子後，為了照顧孩子並重新贏回閔慧的心，開啟了「霸總追妻」帶娃同居協議的生活。

療癒妙方：「哈哈鏡療法」——霸總追妻卻屢屢被親生兒子「背刺」，互動逗趣，全劇從頭笑到尾。

•話題與推薦：王子奇、王玉雯三搭默契十足，親密互動自然流暢，是偶像劇最佳搭檔。

蔡文靜（右）、韓東君主演的《裝腔啟示錄》主打都市男女的愛情故事。（翻攝自網路）蔡文靜（右）、韓東君主演的《裝腔啟示錄》主打都市男女的愛情故事。（翻攝自網路）

6. 《裝腔啟示錄》：都市男女的坦誠相待

•主演：蔡文靜、韓東君

•劇情簡介：初出茅廬的初級律師 唐影（蔡文靜 飾）與成熟精明的投行副總裁 許子詮（韓東君 飾）在飛機上偶遇後，展開一段棋逢對手的情感拉鋸。兩人在經歷職場危機與情感考驗後，逐漸學會卸下防備。唐影不再為了迎合他人而裝，許子詮也收起玩世不恭的態度，兩人最終在喧囂的都市中找到了最真實的自我與彼此。

• 療癒妙方：透過職場精英的工作、愛情與生活，告訴我們不必總是「精緻」地生活，適時的放鬆和展現真實的情緒，才是治癒高壓生活的最好良藥。

• 話題與推薦：都市男女生存圖鑑，非常適合在異鄉打拚、偶爾感到孤獨的靈魂。

劉亦菲主演的《玫瑰的故事》描述女性自我的終極成長。（翻攝自網路）劉亦菲主演的《玫瑰的故事》描述女性自我的終極成長。（翻攝自網路）

7. 《玫瑰的故事》：女性自我的終極成長

•主演：劉亦菲、彭冠英、霍建華、林更新、林一

•劇情簡介：講述學習藝術的黃亦玫（劉亦菲飾）在畢業後的人生選擇和體悟，透過和「初戀」莊國棟（彭冠英 飾）、「前夫」方協文（林更新 飾）、「靈魂伴侶」傅家明（霍建華 飾）和何西（林一 飾演）的4段感情，以及在職場的經歷與覺醒，最終完成強大的自我成長。

•療癒妙方：「允許一切發生」——明白愛情雖然會消逝，但獨立完整的「我」永遠都在，不用太過「懂事」，要活出自我，只要開心比難受的時候多，這輩子就值了。

•話題與推薦：掀起女性成長熱議，適合需要找回內在力量、重新定義人生的妳。

吳磊（右）、趙今麥演出的《在暴雪時分》呈現純粹浪漫氛圍。（翻攝自網路）吳磊（右）、趙今麥演出的《在暴雪時分》呈現純粹浪漫氛圍。（翻攝自網路）

8. 《在暴雪時分》：純粹夢幻的異國戀曲

•主演：吳磊、趙今麥

•劇情簡介：昔日天才斯諾克球員林亦揚（吳磊 飾）在暴雪之夜邂逅當紅九球選手殷果（趙今麥 飾），殷果的出現治癒了林亦揚因年少輕狂禁賽退役的遺憾。林亦揚在殷果的鼓勵下，重新返回賽場。兩人不僅發展愛情，更在撞球運動上並肩作戰，攜手隊友共同推動全民健身撞球運動的發展，詮釋了青春、愛情與熱血事業的完美結合

•療癒妙方：不同於節奏緊湊的懸疑劇或商戰劇，劇中呈現的是健康的職業競爭與對理想的執著，這種正能量的職涯描寫也是治癒生活疲憊的良藥。

•話題與推薦：取景芬蘭極光，電影級的畫面質感，適合想沉浸在純粹浪漫氛圍的觀眾。

秦嵐（右）、鍾漢良主演的《亦舞之城》講成年人破鏡重圓的愛情故事。（翻攝自網路）秦嵐（右）、鍾漢良主演的《亦舞之城》講成年人破鏡重圓的愛情故事。（翻攝自網路）

9. 《亦舞之城》：成年人的破鏡重圓

•主演：鍾漢良、秦嵐

•劇情簡介：女主角譚思婷（秦嵐 飾）是一位成名的芭蕾舞藝術家，離開舞台後選擇回國。她與昔日戀人馮睿（鍾漢良 飾）意外重逢，兩人多年前因長輩的阻礙與誤會而遺憾分手，重逢後的兩人雖然身邊各有不同的追求者，卻在多次相遇中，逐漸解開心結並認清對彼此的思念，最終決定跨越重重障礙重新在一起。

•療癒妙方：「成年人的破鏡重圓」——沒有歇斯底里的解釋，只有時間沈澱後的溫柔。劇集傳達的核心是：真正的放下不是忘記，而是當我再次見到你，我們都成為了更好的人。

•話題與推薦：鍾漢良再演熟齡純愛，與秦嵐的拉扯感被讚為「成年人愛情天花板」。

丁禹兮（右）和虞書欣在《月光變奏曲》演出歡喜冤家。（翻攝自網路）丁禹兮（右）和虞書欣在《月光變奏曲》演出歡喜冤家。（翻攝自網路）

10. 《月光變奏曲》：歡喜冤家的職場童話

•主演： 虞書欣、丁禹兮

•劇情簡介：對出版工作充滿熱愛的初禮（虞書欣 飾），成功進入嚮往已久的元月社，和傲嬌高能作家晝川（丁禹兮 飾）從線上「互懟網友」到線下「相愛相殺」，兩個人同居當室友成了歡喜冤家。初禮也以真誠和敬業打動了晝川，成為他的專屬編輯，還幫助困在瓶頸期的作者脫胎換骨，以獨到的眼光發掘新人作者，最終成長為一代出色的金牌編輯。

•療癒妙方：「元氣補充劑」——虞書欣自帶療癒光環的演技，搭配可愛的職場奮鬥史，為生活忙碌的現代人提供了一劑緩解壓力的電子良藥，充滿正能量。

•話題與推薦： 幽默輕鬆的職場童話，過年期間看這種歡喜冤家最能解壓！

