【2/16～ 2/22星座錦囊】馬年首週「財運」成功甩尾！12星座掌握先機大收紅利

進入馬年第一週，星象排列揭示著我們正處於一個『運勢甩尾』的轉折點！乘運而上，為馬年財運布局奠定一個華麗的開場。

〔記者林婷婷／台北報導〕馬年就是要甩尾！象徵揮別過去的沉悶，加速進入新年的奔放節奏。

星座專家「安德魯的賤聲房」觀察本週星象表示，「進入馬年第一週，星象排列揭示著我們正在處於一個『運勢甩尾』的轉折點。」2／17 （大年初一）迎來水瓶座新月，喻意播種、重啟、創新」和不走尋常路；2／18（大年初二）太陽進入雙魚，像是為緊繃的人際關係淋了一層溫柔的潤滑油，也為12星座本週的財富新局，注入全然不同的華麗開場！

♈ 牡羊座│意外紅包會像外送員一樣突然敲門！

．工作（過年表現）：腦袋靈光得像剛換了最新款晶片，親戚問你什麼都能對答如流，但要特別注意措辭，你不小心脫口而出的一句話，會讓全場尷尬。

．感情：單身者在親戚聚會中是天然磁鐵（雖然有時候是被催婚的磁鐵）；有伴的適合規劃小旅行，躲開家裡的喧囂。

．財運：適合處理分潤相關事務。意外的紅包會像外送員一樣突然敲門，記得門要開得夠快。

．健康：眼部疲勞，別盯著牌桌或螢幕太久。世界很美，多用你的大眼睛看看

．幸運數字：9, 21, 33

．幸運色：亮橘色、蘋果紅、深藍色

♉ 金牛座│正財運強勁，努力有賞！

．工作（過年表現）：新月能量影響，家裡的大事適合你來主導。升職機會正在悄悄敲門，但你現在可能只想敲碗等年菜。

．感情：認真吃飯的樣子最迷人。請好好展現你的品味，不然親戚會覺得你只是很愛吃。能不能脫單全靠你的形象。

．財運：正財運強勁，你的紅包厚度終於反映了過去一年的努力。犒賞一下胃可以，但別一次把紅包吃光。

．健康：頸部跟喉嚨比較脆弱，多喝溫開水。少吼親戚的小孩，他們不聽話是天性。

．幸運數字：6, 18, 29

．幸運色：森林綠、米白色、元寶金

♊ 雙子座│適合投資大腦，靠金腦袋賺大錢！

．工作（過年表現）：跨界合作（指跟不同長輩聊天）火花噴發。原本卡到陰的話題這週會突然通順，簡直是社交界的益生菌。

．感情：與另一半有深度的心靈對話。單身者可能在異地（或是回老家的路上）遇到有趣的人。

．財運：適合投資大腦。買書或課程吧，年後這顆腦袋會幫你換成亮晶晶的現金。

．健康：容易想太多導致失眠。睡前放下手機，別再思考要賺多少錢，先睡飽再說。

．幸運數字：5, 14, 27

．幸運色：檸檬黃、天藍色、淺紫色

♋ 巨蟹座│偏財運不錯，有望收驚喜紅包！

．工作（過年表現）：觀察力敏銳如偵探。能發現年菜裡少了什麼調味，或是誰的臉色不太對，你是家裡的守護神。

．感情：親密度提升。適合處理心深處的不安全感。坦誠相對會讓你更輕鬆，家就是你最溫馨的港灣。

．財運：偏財運不錯。可能會有驚喜紅包或長輩突然良心發現給的特別獎金。

．健康：注意消化系統，避免暴飲暴食。過年吃剩的年菜別硬吞，你的胃也想放假。

．幸運數字：2, 11, 24

．幸運色：珍珠白、深綠色、銀色

♌ 獅子座│人脈帶來財源，發紅包＝買路財！

．工作（過年表現）：合作運轉好。長輩或伴侶這週比較感性好說話，趕快把你想買的東西（合約）塞給他們簽字。

．感情：桃花朵朵開，你是磁鐵。走到哪都被關注，記得保持微笑，你就會是家裡的國王／女王。

．財運：透過人脈帶來財源。雖然發紅包開銷大，但請把它當成「買路財」，以後都會回來的。

．健康：心血管要顧。別因為打牌太嗨或贏錢太爽就熬夜通宵，心臟會抗議。

．幸運數字：1, 10, 22

．幸運色：金色、緋紅色、紫羅蘭

♍ 處女座│財運穩定發揮，適合檢視保險或開銷！

．工作（過年表現）：效率高到同事（或家人）以為你被 AI 附身。家事流程優化非常順手，你就是家裡的掃地機器人。

．感情：平淡生活中的小確幸最動人。一起逛年貨大街或超市也能增進感情，別糾結產地了。

．財運：穩定發揮。適合檢視保險或開銷，把那些沒在用的訂閱制取消，那就是最好的發財方式。

．健康：體力變好，但別運動過度（指洗碗洗太久），注意肌肉拉傷。

．幸運數字：4, 13, 26

．幸運色：咖啡色、草地綠、鐵灰色

♎ 天秤座│投機運佳，宇宙天神派紅利！

．工作（過年表現）：創意爆棚，這週你的點子會讓家人驚豔。適合參與家庭遊戲策劃，你就是活動的主理人。

．感情：戀愛運最強！單身者請出門，別宅在家。有對象的這週浪漫約會超甜，吃路邊攤都像拍 MV。

．財運：投機運佳，手癢想摸兩把或買刮刮樂的，運氣可能比平時好一點。

．健康：心情雖好，但要注意腰部。別癱在沙發上把自己坐成一團發酵的麵團。

．幸運數字：7, 16, 30

．幸運色：粉紅色、湖水綠、海軍藍

♏ 天蠍座│把家弄舒服了，財神才想進來坐！

．工作（過年表現）：後防穩固。適合處理遠端事務或是幫家裡大整頓，因為你這週的氣場強到沒人敢反對。

．感情：家是你的充電器。與家人關係修復能帶給你巨大的能量，吵架沒意義，發紅包比較實際。

．財運：房地產或家居佈置支出是值得的。把家弄舒服了，財神才想進來坐。

．健康：睡覺、睡覺、還是睡覺。這週你的能量修復來自睡眠，不是酒精或咖啡。

．幸運數字：8, 17, 31

．幸運色：酒紅色、黑色、暗紫色

♐ 射手座│資訊即財富，掌握消息管道！

．工作（過年表現）：溝通能量強大。講笑話、講八卦都會有非常出色的表現，大家會因為你笑到忘記問你年終領多少。

．感情：幽默感是你最強的撩人神技。多互動，驚喜往往藏在那些廢話閒聊之中。

．財運：資訊即財富。多聽聽親戚的消息，搞不好裡面藏著某個發財門路或投資明牌。

．健康：多注意支氣管。別因為急著講笑話被年糕嗆到，那樣不帥。

．幸運數字：3, 12, 25

．幸運色：土耳其藍、鮮黃色、橄欖綠

♑ 魔羯座│新月影響正財，發現新的存錢管道！

．工作（過年表現）：務實風格讓你深受信賴。適合跟長輩談未來規劃（或要贊助），你的實力就是最好的籌碼。

．感情：走的是「霸道總裁／女強人」風。直接幫對方買單比甜言蜜語更有震撼力。

．財運：新月影響你的正財，紅包規劃會有大突破。可能會發現新的存錢管道，讓紅包變大包。

．健康：牙齒跟皮膚要保養。多喝水，別讓自己看起來像脫水的橘子皮。

．幸運數字：10, 20, 32

．幸運色：炭灰色、深藍、卡其色

♒ 水瓶座│投資自己最賺，煥然一新，紅包自動變大！

．工作（過年表現）：你的主場秀！新月在命宮，適合「砍掉重練」。既然大家都覺得你怪，那過年就怪出新高度。

．感情：做回你自己。別再演乖乖牌了，演久了你不累我也看累了。真實魅力最吸引人。

．財運：投資自己最賺。換個髮型、換套新衣服，讓長輩覺得你煥然一新，紅包自動變大。

．健康：活力充沛，但情緒敏感。想哭就哭，但別在大過年的時候哭，會被唸。

．幸運數字：11, 22, 35

．幸運色：電光藍、霓虹紫、純白色

♓ 雙魚座│潛意識會給你賺錢靈感。

．工作（過年表現）：太陽進入命宮，能量回升！直覺變得很準，能避開親戚問候的火坑。

．感情：散發迷幻魅力。大家看你都帶柔光濾鏡，這週你就是行走的人間催淚彈（美的那種）。

．財運：潛意識會給你賺錢靈感。睡醒記得回想夢境，財富密碼可能就在裡面。

．健康：注意水腫與過敏。年菜少吃重鹹，不然你會發現開學／開工後褲子變得很緊。

．幸運數字：7, 19, 28

．幸運色：海藍色、丁香紫、透明色

【安德魯貼「星」小提醒】

➤2／17 （大年初一）迎來水瓶座新月

新月代表的是「播種」與「重啟」，而水瓶座代表的是「反傳統」、「創新」和「不走尋常路」。這兩者湊在一起，再加上又是大年初一，那影響力基本上就是叫你洗掉舊的人設

會讓你突然看穿那些虛偽的社交辭令。你會變得很想講實話，或者至少，你會想把時間留給那些「頻率相同」的人。它在提醒你：這一年，與其費力融入不屬於你的圈子，不如自己當那個圈子的圓心。

➤2／18 （大年初二）太陽進入雙魚

這像是給緊繃的親戚聚會淋了一層溫柔的潤滑油（或是年夜飯沒喝完的陳年紹興）大家會變得比較容易感動，可能聊到小時候的一件小事就開始眼眶泛紅。這股能量把過年那種「應酬感」洗掉，換成一種「雖然你很煩，但畢竟是一家人」的迷糊溫柔。適合趁大家感性的時候，多拿幾個紅包。

➤2／25 迎水逆別慌

本週進水逆陰影期，忍不住提醒各位，回老家的路就算再熟也請打開導航，免得水逆讓你繞路繞到懷疑人生。傳群組賀詞前更要睜大眼睛，別把發給損友的「吐槽」誤傳給長輩，那真的會讓你過節變『過劫』。最重要的是，牌桌上的腦袋要鎖死、手氣要抓牢，別因為聊天分心就打出那張讓全桌大三元的牌，免得月底算帳時，發現紅包全變成了別人的零用錢。

☆民俗說法僅供參考☆

