娛樂 電視

過年追劇片單+1！他靠古裝劇再翻紅 粉絲暴漲72萬

〔記者李紹綾／台北報導〕白敬亭、宋軼主演的《長風渡》改編自同名小說，憑藉細膩情感線、商戰題材以及人物成長線受到廣泛討論，成為近年古裝劇中值得一看的作品之一。

白敬亭（右）在《長風渡》首搭宋軼（左）CP感超強。（愛爾達提供）白敬亭（右）在《長風渡》首搭宋軼（左）CP感超強。（愛爾達提供）

《長風渡》劇情講述宋軼自小在家族矛盾與艱困環境中長大，原本對婚姻存有憧憬，卻陰差陽錯嫁給徉州名門少爺白敬亭，兩人從一開始的相互誤解與摩擦，到共同經歷風雨後建立起深厚的理解與情感，這樣「從矛盾走向理解」的角色設定，也讓觀眾對劇中CP有深刻共鳴。

白敬亭（左）與宋軼（右）在《長風渡》「先婚後愛」話題十足。（愛爾達提供）白敬亭（左）與宋軼（右）在《長風渡》「先婚後愛」話題十足。（愛爾達提供）

白敬亭飾演的「顧九思」既有紈褲少爺的玩世不恭，在歷經變故後成長為有擔當的男子，他完美演繹書迷心中的「顧九思」，也讓他的個人微博粉絲人數狂漲72萬人，「白敬亭顧九思」的微博話題閱讀量更是破36.2億、人氣再次飆升。白敬亭也曾在訪問中聊及「顧九思」這個角色，他說：「他很像我、又不太像我，我的人生不像他起伏這麼大，但他的感情觀跟我很相似，能飾演這樣的角色是一個很大的挑戰、也很榮幸。」

白敬亭在《長風渡》飾演名門少爺「顧九思」。（愛爾達提供）白敬亭在《長風渡》飾演名門少爺「顧九思」。（愛爾達提供）

據悉，《長風渡》是白敬亭和宋軼首次搭檔演出，被問到首次和宋軼合作的心得時，白敬亭大方稱讚對方，「大家都說她是『天選柳玉茹』，這沒有誇大、她確實非常合適。從台詞角度來說，因為她的專業能力很強，導致我對這部戲的台詞也是非常較真、想要提高自己」。

宋軼在《長風渡》飾演徉州城布商的嫡女「柳玉茹」。（愛爾達提供）宋軼在《長風渡》飾演徉州城布商的嫡女「柳玉茹」。（愛爾達提供）

白敬亭還補充說：「對我來說哭還是挺需要醞釀、需要大量時間去建立信念感，但她的信念感建立是極其快的，是有激勵作用的。」也因為兩人這樣的化學反應，不論是劇迷還是書迷都稱讚白敬亭與宋軼的對手戲自然、有感情張力，尤其在角色成長與互相治癒的情感鋪陳上備受好評，成為劇中最大看點之一。《長風渡》2月13日起，週一至週五晚間6點愛爾達影劇台播出。

