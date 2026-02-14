自由電子報
娛樂 最新消息

火馬年12生肖「轉運」翻身！「吉祥金句」放皮夾旺運一整年

在皮夾的鈔票夾層或證件旁，放入一句時時提醒自己的金句，能為變動的火馬年帶來正向影響力。（達志影像） 在皮夾的鈔票夾層或證件旁，放入一句時時提醒自己的金句，能為變動的火馬年帶來正向影響力。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕迎接新年新氣象，不少人會選擇更換新錢包，期盼開啟新年好兆頭。研究幸運命理多年的菲菲老師提醒，新皮夾裡除了放新鈔，還要放入正能量！尤其邁入2026丙午火年，「言語」與「心念」的力量尤其需要被正視與善用，在皮夾的鈔票夾層或證件旁，放入一句時時提醒自己的金句，能為變動的火馬年帶來正向影響力。

菲菲老師進一步解釋，就像過年時，我們張貼「春聯」、「福」字，口說「恭喜發財」、「歲歲平安」，這不僅是習俗，現代心理學與神經語言程式學（NLP）也為此古老智慧提供了佐證，常我們內在的自我對話，直接編程著神經系統，影響情緒、決策與行為模式，最終導向所謂的「自我實現預言」。

以下，菲菲老師也特別針對12生肖核心課題（如太歲、壓力、人際挑戰），精心設計各自專屬的「年度正能量金句」，助攻火馬年迎好運、逆轉勝！

 

【12生肖年度運勢與正能量金句

➤鼠（沖太歲）

· 年度運勢提醒：生活充滿變動與新挑戰，需以靈活身段應對，將變化視為升級的跳板。

· 吉祥金句：「變化是我最好的練習場。我保持靈活與清醒，每個轉彎都通往更好的機會。」

 

➤牛（害太歲）

· 年度運勢提醒：穩紮穩打是王道，需悉心維護健康與信任關係，根基穩固方能長遠發展。

· 吉祥金句：「我像大樹一樣扎根，穩穩成長。信任的夥伴在身邊，健康的身體是最大的財富。」

 

➤虎（犯五鬼）

· 年度運勢提醒：才華展露易引人注目，須以清晰條理保護創意成果，避免無謂紛擾。

· 吉祥金句：「我的創意獨一無二。我用清晰的溝通和準備好的合約，讓才華安全地發光發熱。」

 

➤兔（偏沖太歲）

· 年度運勢提醒：人際互動是課題，在熱鬧與獨處間找到平衡，深化真實的連結。

· 吉祥金句：「我享受美好的相聚，也在獨處中滋養自己。我的價值來自於我是誰，而不只是擁有多少。」

 

➤龍（犯喪門）

· 年度運勢提醒：外在壓力可能增大，學習將壓力轉化為內在智慧，保持心境澄明。

· 吉祥金句：「我把壓力化為學習的動力。內心的平靜是我強大的核心，指引我做出智慧的決定。」

 

➤蛇（犯天空）

· 年度運勢提醒：單打獨鬥效益低，擁抱團隊合作能匯聚更大力量，實現共贏。

· 吉祥金句：「我相信『我們』的力量。真誠的合作讓1+1大於2，一起創造的成果更甜美。」

 

➤馬（值、刑太歲）

· 年度運勢提醒：挑戰與機遇並存，需協調內在壓力，以穩健步伐前進，愛護自己。

· 吉祥金句：「我擁抱挑戰，也溫柔對待自己。一步一腳印，我穩穩地走，路就越走越寬闊。」

 

➤羊（犯病符）

· 年度運勢提醒：健康是本年最重要的投資，細心關照身體，即是守護整體運勢的根基。

· 吉祥金句：「我傾聽身體的聲音。每天一點點照顧，就是為幸福未來存下最寶貴的資本。」

 

➤猴（犯天狗）

· 年度運勢提醒：需防範不可預期的疏漏，凡事預先檢查、提升專業價值，能穩穩掌握機會。

· 吉祥金句：「我專注於提升自己的價值。預先檢查，妥善規劃，我能穩健地接住所有機會。」

 

➤雞（偏沖太歲）

· 年度運勢提醒：言語影響力倍增，以專業與誠信為本，讓說出的每句話都為形象加分。

· 吉祥金句：「我說出的話帶著力量與善意。好的形象來自專業與誠信，我為自己自信代言。」

 

➤狗（犯白虎）

· 年度運勢提醒：需留意環境安全，在保持警覺的同時，也勇敢探索新的領域與可能。

· 吉祥金句：「我保持警覺，也保持開放。安全的邊界讓我安心探索世界的新可能。」

 

➤豬（犯天厄）

· 年度運勢提醒：舊人脈可能帶來新機遇，主動整理與連結，能讓福氣在關係中流動。

· 吉祥金句：「我珍視過往的連結，也勇敢開啟新的對話。福氣就在我主動創造的關係裡流動。」

 

【能量金句開運建議】

1. 將你的專屬金句，用喜歡的筆跡抄寫在精美的卡片上。

2. 放入皮夾的鈔票夾層或證件旁，確保每次打開都能看見。

3. 每天至少默唸或輕聲朗讀3次（早晨、午後、睡前）。

4. 當感到焦慮、懷疑或遇到對應挑戰時，拿出來深呼吸並重讀，它會像一位智慧好友般提醒你。

菲菲老師針對12生肖核心課題（如太歲、壓力、人際挑戰），精心設計各自專屬的「年度正能量金句」。（菲菲老師提供）菲菲老師針對12生肖核心課題（如太歲、壓力、人際挑戰），精心設計各自專屬的「年度正能量金句」。（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

