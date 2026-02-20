自由電子報
娛樂 最新消息

初四接神迎好運！12生肖「財運、事業雙收」火馬年贏在起跑點

初四接神，更要接好運！2026丙午年12生肖事業「隱形地雷」與「開運解法」全揭露，讓你贏在起跑點！（達志影像）初四接神，更要接好運！2026丙午年12生肖事業「隱形地雷」與「開運解法」全揭露，讓你贏在起跑點！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕正月初四，是民間習俗中「接神」的日子，恭迎灶神與財神回歸人間，而對大多數行業來說，這天也是開工大吉之日，可趁接神日這天順道接祈求事業興隆、守住財運。

幸運命理達人菲菲老師提醒，初四當天核心任務是 「接引明神，清除心障」，「明神」即是清醒、專注、有策略的「工作之神」；「心障」則是指各生肖因自身流年氣場，最容易在開工初期遇到的盲點與卡關情緒。

以下指南，將為12生肖深入剖析開工首日（或首週）最可能遭遇的「事業卡關點」，並提供具體的「提運法」與「開運小物」建議。幫助12生肖的朋友不僅避開地雷，更能主動為自己設下一個好的起始頻率，讓丙午年的事業之路、自富之道，從開工第一天就走得穩健而明亮。

 

➤鼠│創意致勝，憑才藝與人脈生財！

· 年度事業基調：憑藉才藝與人脈生財，需將創意有效轉化為可執行的方案。

· 開工卡關點：心思仍沈浸在假期娛樂中，難以收心，對繁瑣的行政事務感到厭煩。

· 提運法：開工首日，先別急著處理核心業務。花一小時整理桌面、回覆拜年訊息、規劃本週「美食清單」作為工作獎勵。讓「食神」能量成為推動工作的誘因。

· 開運小物：在辦公桌擺放一包精緻的糖果或茶包，提醒自己勞逸結合。

 

➤牛│責任加重，遇急事更需穩紮穩打！

· 年度事業基調：責任加重，需穩紮穩打，注意與同事的協作分工。

· 開工卡關點：急於表現責任感，包攬過多任務，或對同事的鬆散狀態感到不滿。

· 提運法：主動召開或參與開工會議，明確列出第一季度團隊與個人目標。將「責任」化為清晰的「計畫表」，而非悶頭苦幹。

· 開運小物：使用黃色或棕色的計劃本，穩固氣場。

 

➤虎│勇於任事、爭取領導機會！

· 年度事業基調：勇於任事，爭取領導機會，但需以德服人。

· 開工卡關點：野心勃勃卻感到處處受限，或急於發號施令引發同儕反感。

· 提運法：第一天先扮演「支持者」角色，主動協助同事解決開工小難題，積累人氣。將領導欲先用在「帶領大家進入狀態」上。

· 開運小物：在電腦旁放置一個小型旗幟或獎盃模型，激勵士氣。

 

➤兔│謹慎處理合作與權責關係！

· 年度事業基調：面臨競爭與壓力，需以柔克剛，謹慎處理合作與權責關係。

· 開工卡關點：對即將到來的挑戰感到不安，容易預設負面情境，影響自信。

· 提運法：進行「壓力預演」：列出最擔心的3件事，並寫下每件的應對方案（哪怕很簡單）。將模糊的恐懼轉為具體的對策。

· 開運小物：佩戴或擺放一件綠色飾品或植物，舒緩緊張情緒。

 

➤龍│思維活躍，忌與上級衝突！

· 年度事業基調：思維活躍，利於企劃、行銷，但需謹防言多必失與上級衝突。

· 開工卡關點：滿腦子新點子急於表達，但可能與公司現行政策或上司想法衝突。

· 提運法：開工首日，將所有想法「寫下來」而非「說出來」。整理成一份建議草案，待時機成熟再提出。先傾聽上司的年度指示。

· 開運小物：準備一個創意筆記本，專門記錄靈感。

 

➤蛇│幸遇貴人扶助與意外機緣！

· 年度事業基調：有貴人扶助與意外機緣，需多充實專業知識，廣結善緣。

· 開工卡關點：等待貴人或好運降臨，主動性不足，可能錯失開局良機。

· 提運法：主動向一位資深同事或上司拜年請益，詢問新年趨勢。將「等待貴人」轉為「主動接近貴人」。

· 開運小物：在辦公室抽屜放一本專業書，象徵隨時充電。

 

➤馬│靠獨特技能與細緻規劃取財！

· 年度事業基調：需靠獨特技能與細緻規劃取財，適合獨立作業或深度研究。

· 開工卡關點：對重複性工作感到乏味，或與團隊氣氛格格不入，想逃避社交。

· 提運法：為自己設定一個有趣的「開工探索任務」，例如研究一個新軟體功能、分析一個競爭對手案例。用「好奇心」驅動工作。

· 開運小物：使用一個有設計感、不與人同款的杯具或文具，保持獨特氣場。

 

➤羊│團隊中堅力量、穩定守財不卡關！

· 年度事業基調：與牛類似，強調穩定與和諧，是團隊的中堅力量。

· 開工卡關點：擔心無法達到自己或他人的高標準，對「開工不完美」感到焦慮。

· 提運法：首先檢查並確認所有工作設備與檔案正常，從「確保基礎運轉」開始建立信心。完成後，給自己一個小肯定。

· 開運小物：在桌上放置一個圓潤的陶瓷擺設，象徵和諧與周全。

 

➤猴│動中求變、財路布局細心為上！

· 年度事業基調：需處理突發狀況與人際協調，動中求變，但防財物損失。

· 開工卡關點：浮躁，難以專注，可能犯下粗心錯誤或與人發生小摩擦。

· 提運法：開工第一件事：徹底檢查電子郵件與通訊軟體，確認有無漏掉的重要訊息或截止日期。將「防錯」作為首要任務。

· 開運小物：在電腦上貼一張便條，寫上「細心」二字。

 

➤雞│多勞多得，財運奠基良性競爭！

· 年度事業基調：多勞多得，業績導向，但需處理好同事間的良性競爭。

· 開工卡關點：過度關注同僚的動向與業績，比較之心影響自身節奏。

· 提運法：為自己設定一個明確的「第一週業績小目標」，專注於達成它。將競爭對象設為「昨天的自己」。

· 開運小物：使用一個金屬材質的筆筒或名片座，強化堅定與價值感。

 

➤狗│靠專業取勝，挑戰與機會並存！

· 年度事業基調：挑戰與機會並存，需以專業技能直面問題，但注意溝通方式。

· 開工卡關點：對發現的制度問題或同事錯誤忍不住想立即糾正，易被視為挑釁。

· 提運法：首日優先處理「已明確指派」的任務，用出色的執行力證明自己。觀察幾天後，再以「建設性提案」方式提出問題。

· 開運小物：佩戴一款設計簡約的手錶，提醒自己把握時機，謹言慎行。

 

➤豬│靠靈感與跨界學習創造價值！

· 年度事業基調：依靠靈感與跨界學習創造價值，但想法需與現實接軌。

· 開工卡關點：感到理想與現實的落差，對常規工作提不起勁，易有懷才不遇感。

· 提運法：在例行工作中，加入一個「微創新」。例如用新模板寫報告、以新角度分析舊數據。為平凡工作注入個人印記。

· 開運小物：在辦公桌擺放一件旅行帶回的紀念品，激發靈感與遠方視野。

識別並化解事業之路上的隱形障礙，才能穩穩接住火年帶來的事業機會，讓「開工」不只是形式上的到班，更是能量上的強勢啟動。（菲菲老師提供）識別並化解事業之路上的隱形障礙，才能穩穩接住火年帶來的事業機會，讓「開工」不只是形式上的到班，更是能量上的強勢啟動。（菲菲老師提供） 

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

