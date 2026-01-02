自由電子報
娛樂 最新消息

20萬資本小公司得標3500萬台東跨年晚會引熱議 縣府急澄清均合乎法規

〔記者黃明堂／台東報導〕台東「2026跨年晚會」由阿妹號召多組重磅藝人輪番獻唱，吸引大批觀光人潮湧入台東。然而，隨著活動結束，網路社群對於該採購案的討論熱度不減，部分網友質疑3500萬元的標案決標予資本額僅20萬元的公司，引發外界對於廠商履約能力與評選標準的熱議。對此，台東縣政府今日發表正式聲明，強調標案辦理過程均嚴格遵守政府採購法，並肯定本次活動帶來的巨大觀光效益。

台東跨年晚會由張惠妹號召藝人參與。（台東縣政府提供）台東跨年晚會由張惠妹號召藝人參與。（台東縣政府提供）

針對近日社群平台上的質疑聲音，不少民眾指出大型跨年活動涉及複雜的舞台機電、藝人經紀及維安疏散，對於資本額規模較小的公司能否承擔此類大型專案深感疑慮，甚至有聲音呼籲應公開更多評選細節。面對輿論關注，台東縣政府特別澄清，本採購案從招標、評選到決標，每一步驟均依法規程序辦理，完全符合法定規範。

縣府指出，本次跨年活動的執行成果相當亮眼，無論是現場參與人數或是線上直播的觀看人次，皆創下歷年佳績。高質量的活動規格與演出內容已獲得各界高度肯定，成功將台東跨年打造為具代表性的國際品牌，更被公認為全台灣第一的跨年活動指標。

聲明提到，跨年活動的圓滿達成，歸功於縣府跨局處團隊、地方各界及相關單位的通力合作。縣政府除了感謝國內外觀眾的熱情支持，也承諾未來在推動各項大型活動時，將持續秉持嚴謹且專業的態度，確保各項標案在合法合規的前提下，持續創造亮眼的施政成效。

點圖放大body

