娛樂 最新消息

圖輯》蔡依林大巨蛋直接封神！絕美身材盡現…足踏巨蟒多重角度被看光

慶典公牛環繞開場。（凌時差提供）慶典公牛環繞開場。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林首度站上台北大巨蛋，昨晚舉辦首場「Pleasure」世界巡迴演唱會。天后親自構思「愉悅宇宙」演唱會的寓言架構，透過五大章節鋪陳完整故事。

本報特別帶領讀者回味並解析其中兩大篇章，包括開場的THE GIRL IN THE GARDEN “EXODUS”（花園中的女孩「出走」）以及第三章SURRENDER THE FOOL（愚者的奉獻），重溫演唱會令人震撼的精彩畫面。

這不是奧運開唱。（凌時差提供）這不是奧運開唱。（凌時差提供）

 

蔡依林踏上慾望巨蟒。（凌時差提供）蔡依林踏上慾望巨蟒。（凌時差提供）

蔡依林老神在在嗨唱《美杜莎》。（凌時差提供）蔡依林老神在在嗨唱《美杜莎》。（凌時差提供）

蔡依林踩蛇也得Strike a pose（凌時差提供）蔡依林踩蛇也得Strike a pose（凌時差提供）

蔡依林震撼大巨蛋。（凌時差提供）蔡依林震撼大巨蛋。（凌時差提供）

這真的是蔡依林。（凌時差提供）這真的是蔡依林。（凌時差提供）

「慾望守護者」蔡依林揭下面具。（凌時差提供）「慾望守護者」蔡依林揭下面具。（凌時差提供）

蔡依林絕美身材曝光。（凌時差提供）蔡依林絕美身材曝光。（凌時差提供）

蔡依林探索慾望愉悅。（凌時差提供）蔡依林探索慾望愉悅。（凌時差提供）

蔡依林快歌連發。（凌時差提供）蔡依林快歌連發。（凌時差提供）

蔡依林踏上覺醒之巔。（凌時差提供）蔡依林踏上覺醒之巔。（凌時差提供）

蔡依林辣爆了。（凌時差提供）蔡依林辣爆了。（凌時差提供）

蔡依林傲秀S曲線。（凌時差提供）蔡依林傲秀S曲線。（凌時差提供）

蔡依林唱跳都不累。（凌時差提供）蔡依林唱跳都不累。（凌時差提供）

蔡依林進入「愚者的奉獻」篇章。（凌時差提供）蔡依林進入「愚者的奉獻」篇章。（凌時差提供）

蔡依林化身金紗女伶。（凌時差提供）蔡依林化身金紗女伶。（凌時差提供）

蔡依林抒情歌唱出愛情裡的迷惘。（凌時差提供）蔡依林抒情歌唱出愛情裡的迷惘。（凌時差提供）

蔡依林開唱不忘分享心靈雞湯。（凌時差提供）蔡依林開唱不忘分享心靈雞湯。（凌時差提供）

蔡依林在「真相之書」中高歌。（凌時差提供）蔡依林在「真相之書」中高歌。（凌時差提供）

