2025年威廉王子一家花多少？ 答案揭曉：逾9億台幣

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國王室近日公布最新年度財報，威廉王子（Prince William）一家人在2024至2025年財政年度，透過「康瓦爾公爵領地」（Duchy of Cornwall）獲得2290萬英鎊（約新台幣9億6千萬元）可分配收入，用於一家5口的公務、私人、慈善相關支出。

威廉在父親查爾斯三世（King Charles III）2022年登基後接手該資產，而2024至2025年是威廉以康瓦爾公爵身分運作的第2年。威廉所接手的康瓦爾公爵領地是英國王室歷史最悠久的資產之一，主要用於英國君主長子開銷，該地產橫跨英 格蘭與威爾斯地區的23個俊，涵蓋農地、住宅、商用資產，總值估計超過10億英鎊（約新台幣421億元）。

由於威廉並沒有所謂的「薪水」，因此開支皆由康瓦爾公爵領地得來，所得則用於支援威廉、凱特、喬治、夏綠蒂、路易的官方公務、私人生活與慈善活動支出。凱特王妃相當勤儉持家，西班牙籍保母瑪麗亞（Maria Terasa Turrion Borrallo）為威廉與凱特服務11年，近日獲列英國新年授勳名單，授予「皇家維多利亞勳章」（Royal Victorian Medal, Silver），與哈利王子、梅根日前鬧出「第11位公關走人」相比，簡直天壤之別。

