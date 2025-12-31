自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

2025年威廉王子一家花多少？ 答案揭曉：逾9億台幣

威廉王子（左）一家人在2024至2025年財政年度，透過「康瓦爾公爵領地」約新台幣9億6千萬元可分配收入。（路透）威廉王子（左）一家人在2024至2025年財政年度，透過「康瓦爾公爵領地」約新台幣9億6千萬元可分配收入。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國王室近日公布最新年度財報，威廉王子（Prince William）一家人在2024至2025年財政年度，透過「康瓦爾公爵領地」（Duchy of Cornwall）獲得2290萬英鎊（約新台幣9億6千萬元）可分配收入，用於一家5口的公務、私人、慈善相關支出。

威廉在父親查爾斯三世（King Charles III）2022年登基後接手該資產，而2024至2025年是威廉以康瓦爾公爵身分運作的第2年。威廉所接手的康瓦爾公爵領地是英國王室歷史最悠久的資產之一，主要用於英國君主長子開銷，該地產橫跨英 格蘭與威爾斯地區的23個俊，涵蓋農地、住宅、商用資產，總值估計超過10億英鎊（約新台幣421億元）。

（左起）夏綠蒂公主、凱特王妃、喬治王子、王儲威廉王子、路易王子。（路透）（左起）夏綠蒂公主、凱特王妃、喬治王子、王儲威廉王子、路易王子。（路透）

由於威廉並沒有所謂的「薪水」，因此開支皆由康瓦爾公爵領地得來，所得則用於支援威廉、凱特、喬治、夏綠蒂、路易的官方公務、私人生活與慈善活動支出。凱特王妃相當勤儉持家，西班牙籍保母瑪麗亞（Maria Terasa Turrion Borrallo）為威廉與凱特服務11年，近日獲列英國新年授勳名單，授予「皇家維多利亞勳章」（Royal Victorian Medal, Silver），與哈利王子、梅根日前鬧出「第11位公關走人」相比，簡直天壤之別。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中