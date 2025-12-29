自由電子報
娛樂 最新消息

58歲周慧敏步履蹣跚需人攙扶 健康疑亮紅燈

周慧敏受封「玉女掌門人」（圖右），近日被指健康亮紅燈，步履蹣跚需要旁人攙扶（圖左）。（香港星島日報）周慧敏受封「玉女掌門人」（圖右），近日被指健康亮紅燈，步履蹣跚需要旁人攙扶（圖左）。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕58歲「玉女掌門人」資深港星周慧敏近年積極舉行巡迴演唱會，然而多場演出屢屢引發爭議，不少網友指她年紀漸長，在台上唱歌顯得有氣無力，許多粉絲擔心她的真實健康狀況。

港媒報導，周慧敏近日在中國江西省贛州開唱，有網友曝光一段後台影片，畫面中的景象更令人憂心。從影片可見，周慧敏身穿黑色演出服裝，神情略顯呆滯，並緊緊拉著一位男助理，步履蹣跚地緩慢前行，整個過程她都依賴攙扶，步行速度極慢，與昔日充滿活力形象大相逕庭，健康狀況暴露警訊。

另有網友分享周慧敏在台上近距離演唱片段，從影片可見，她在演唱時確實出現部分粉絲所指「不夠氣」，而在沒有美顏濾鏡鏡頭下，臉龐比以往圓潤不少，更在特定角度下意外露出明顯雙下巴，與一直以來保養得宜的「玉女」形成強烈對比。

影片曝光後引發網友熱議，忠實粉絲力挺認為以周慧敏58歲年紀能有如此表現相當不易，舟車勞頓下的狀態有所起伏亦屬正常。不過，大部分粉絲都對周慧敏身體狀況表示擔憂，希望她能好好休息，不要過於勞累。

