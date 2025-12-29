李運慶認了「渣到不行」 外遇還靠老婆、媽媽養

〔記者李紹綾／台北報導〕李運慶在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演浪漫術家「周家軒」，他坦言角色「渣到不行」，不僅是個外遇男，還靠老婆和媽媽養，甚至與富家女王晴有曖昧情節。

蘇晏霈（右）、李運慶在《豆腐媽媽》首次合作就演夫妻，兩人對戲自然默契十足。（民視提供）

李運慶笑說：「一開始接到這角色，還在想要怎麼揣摩這種心境，不過回到家看到兩個小孩，所有疲累都消散了，非常療癒。雖然拍攝時小孩可能在睡覺，或出門時還沒醒，但這也是我努力工作的原動力。」

李運慶在《豆腐媽媽》飾演靠老婆養的藝術家，角色渣得讓他拍攝時也感到懊惱。（民視提供）

蘇晏霈與李運慶首次合作，便直接飾演夫妻，並育有一位小孩。李運慶表示：「晏霈非常專業，第一次合作就能自然對戲，真的很加分。我們在角色間的衝突和曖昧張力，也因為彼此信任而呈現得非常順暢。」蘇晏霈透露：「能第一次合作就這麼快速、自然而然地產生對戲默契，真的很幸運。」

蘇晏霈在《豆腐媽媽》飾演的「張育玲」情緒多面向。（民視提供）

蘇晏霈表示，這幾次拍攝特別心疼自己飾演的角色房仲女王「張育玲」，事業成功卻在感情上受挫，原本全心呵護的先生竟成為傷害自己的對象，讓她在拍攝時情緒起伏頗多。她也分享，劇中有不少突破以往的關鍵劇情，例如在職場上不再隱忍，對同事有話直說，也為角色帶來更多層次。

運慶（右）在《豆腐媽媽》背著老婆與小三王晴（左）發展曖昧情愫。（民視提供）

王晴（左）在《豆腐媽媽》愛上有婦之夫李運慶（右），兩人有不少曖昧情節。（民視提供）

此外，蘇晏霈形容劇中的婆婆范瑞君常有令人啼笑皆非的行徑，「就像生活中和朋友聊到婆婆一樣，例如婆婆是老師，就會叫她要多讀書，或者要多喝補湯、催生，真的很有生活感」。

