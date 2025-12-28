自由電子報
娛樂 最新消息

全球百大美女出爐 周子瑜台灣第一美李珠珢首入圍

韓團TWICE台灣成員周子瑜在全球百美當中排名20。（翻攝自YouTube）韓團TWICE台灣成員周子瑜在全球百美當中排名20。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕全球最美麗的100名女性揭曉，美國娛樂媒體TC Candledr今（28）發布全球百大美女（The 100 Most Beautiful Faces）名單，韓國大勢女團TWICE台灣成員周子瑜排名第20名，是台灣第一美。值得一提的是，韓國啦啦隊「AI女神」李珠珢首度入選，還獲封「全球最受歡迎啦啦隊員」。

韓團TWICE台灣成員周子瑜在全球百美當中排名20。（翻攝自IG）韓團TWICE台灣成員周子瑜在全球百美當中排名20。（翻攝自IG）

韓團I-dle台灣成員葉舒華在全球百美當中排名71。（翻攝自YouTube）韓團I-dle台灣成員葉舒華在全球百美當中排名71。（翻攝自YouTube）

TC Candler發表的YouTube影片當中，百大美女有兩名台灣人，分別是TWICE成員周子瑜（排名20）、i-dle成員葉舒華（排名71）。中職富邦悍將「Fubon Angels」韓籍啦啦隊成員李珠珢則首次入選，排名97。

中職富邦悍將「Fubon Angels」韓籍啦啦隊成員李珠珢則首次入選，排名97。（翻攝自IG）中職富邦悍將「Fubon Angels」韓籍啦啦隊成員李珠珢則首次入選，排名97。（翻攝自IG）

百大美女排行榜榜首是韓國女團BLACKPINK成員Rosé，這也是Rosé首次在這個排行榜封后，同團成員Jisoo排名11、泰籍Lisa排名22、Jennie排名26。美國女星席德妮（Sydney Sweeney）在榜上排名第2、韓團BABYMONSTER泰籍成員Pharita排名第3。

點圖放大header
點圖放大body

