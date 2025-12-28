自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

60歲劉嘉玲自曝衰老   黯然承認：真的年紀大了

劉嘉玲8日甫歡度60大壽。（翻攝自劉嘉玲IG）劉嘉玲8日甫歡度60大壽。（翻攝自劉嘉玲IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港女星劉嘉玲8日甫歡度60大壽，她與影帝老公梁朝偉結婚多年，一直是演藝圈模範夫妻，形象高貴優雅。然而，近日在真人秀節目《一路繁花2》，劉嘉玲竟罕見大方自曝已出現衰老症狀。

節目中，劉嘉玲坦言自己最近「老是重複講我自己的話」，更直認：「我覺得我真的年紀大了。」並生動地描述有時候從房間走出來想找個東西，一轉身就忘了要找什麼，必須重新走回到原地，才能想起要做的事情。

劉嘉玲坦言這種「斷片」情況，徹底讓她意識到自己年紀漸長，並詢問在場嘉賓有沒有類似經歷。

她與影帝老公梁朝偉結婚多年，一直是演藝圈模範夫妻。（翻攝自劉嘉玲IG）她與影帝老公梁朝偉結婚多年，一直是演藝圈模範夫妻。（翻攝自劉嘉玲IG）

同場71歲影后、中國女星劉曉慶聽完後，馬上提出不同看法，她安慰劉嘉玲，認為這並非年齡問題，而是現代社會資訊爆炸結果。劉曉慶說：「是因為當今各種信息太多，我們注意力很容易被中斷。」她解釋由於每天要記住的事情太多，例如明天工作、今天行程，大腦會自動忽略一些「當時不夠重要的事」，才會出現暫時遺忘情況。

節目上，劉曉慶鼓勵大家：「年齡根本不是問題。」認為現在的生活水平和醫療條件，與父母那個年代完全不同，不能同日而語，更認為劉嘉玲遇到狀況，許多年輕人也會發生，不必過於憂慮。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中