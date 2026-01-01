25萬人在線搶看阿妹！台東跨年被讚「全台最頂」 網列3大優點：這才叫誠意

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年最後一夜全台跨年晚會激戰，天后「阿妹」張惠妹昨晚重返家鄉，領軍「東！帶我走2026臺東跨年晚會」，不僅現場擠爆，線上直播人數更在倒數時刻瞬間衝破25萬大關，直接碾壓全台各場次。

張惠妹領軍「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」線上觀看人數衝破25萬大關。（台東縣政府提供）

阿妹昨晚除了帶來多首經典High歌，更驚喜合體金曲歌后A-Lin對唱《連名帶姓》，兩大歌后神級同台的畫面，讓守在螢幕前的網友瘋狂洗版大讚：「台東這場真的最頂，沒有之一！」

今年台東跨年卡司堪稱「神仙打架」，由阿妹號召玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修及范曉萱等實力派群星接力開唱。PTT鄉民昨夜也紛紛發文問卦，驚呼：「台東到底怎麼辦到的？大咖多到扯爆！」不少網友點出台東場的優點，包括沒有主持人乾尬串場，也沒有官員致詞破壞氣氛，歌手一上台就是連續輸出的熱唱模式，讓氣氛從頭嗨到尾，被形容是「超大型戶外KTV」，連threads打開也連連被台東跨年給洗版，討論度居高不下。

張惠妹、A-Lin同台演唱《連名帶姓》掀高潮。（翻攝自YouTube）

網友紛紛感動留言：「這組合真的免費嗎？」、「阿妹一出場，直播人數直接幹翻全台」、「台東救了全台灣的跨年夜」，更有在地粉絲笑稱這規格已經不是晚會，而是原住民的「大型豐年祭」。超強大的話題熱度與流量，也讓台東場毫無懸念成為今年全台跨年夜的最大贏家。

