平安夜驚傳噩耗！知名音樂人驟逝享年48歲 1天前才活躍發文「死因成謎」

南韓知名音樂評論家金英大驚傳過世噩耗。（翻攝自김영대의 School of Music）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓娛樂圈耶誕節傳出憾事！被譽為「K-POP指南針」、長年解析韓流全球化脈動的音樂評論家金英大（김영대）驚傳於12月24日平安夜辭世，享年48歲，噩耗於25日由家屬透過社群平台對外證實。由於金英大在離世前一天仍活躍於社群發文，突如其來的消息震撼南韓音樂圈，目前驟逝原因並未公開，死因成謎。

金英大出生於1977年，畢業於延世大學經營學系，後赴美國華盛頓大學攻讀音樂人類學並取得博士學位，而他在音樂評論界打響名聲，關鍵來自於對「BTS」防彈少年團全球現象的前瞻性分析，早在團體尚未席捲國際前，便精準指出其成功潛力，被業界視為理解K-POP國際化的重要指標人物。

除了文字評論，金英大也多次擔任告示牌音樂獎、全美音樂獎等大型頒獎典禮的南韓轉播解說，2023年更加入葛萊美獎轉播團隊，以深入淺出的方式拉近大眾與音樂專業的距離。如今，金英大離世噩耗獲得證實，尹鍾信、鄭容和等人也發文悼念；據韓媒報導，金英大的靈堂設於首爾中央大學醫院殯儀館6號室，告別式將於27日上午11時舉行，後續長眠於首爾追慕公園。

