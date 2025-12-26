自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

平安夜驚傳噩耗！知名音樂人驟逝享年48歲 1天前才活躍發文「死因成謎」

南韓知名音樂評論家金英大驚傳過世噩耗。（翻攝自김영대의 School of Music）南韓知名音樂評論家金英大驚傳過世噩耗。（翻攝自김영대의 School of Music）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓娛樂圈耶誕節傳出憾事！被譽為「K-POP指南針」、長年解析韓流全球化脈動的音樂評論家金英大（김영대）驚傳於12月24日平安夜辭世，享年48歲，噩耗於25日由家屬透過社群平台對外證實。由於金英大在離世前一天仍活躍於社群發文，突如其來的消息震撼南韓音樂圈，目前驟逝原因並未公開，死因成謎。

金英大出生於1977年，畢業於延世大學經營學系，後赴美國華盛頓大學攻讀音樂人類學並取得博士學位，而他在音樂評論界打響名聲，關鍵來自於對「BTS」防彈少年團全球現象的前瞻性分析，早在團體尚未席捲國際前，便精準指出其成功潛力，被業界視為理解K-POP國際化的重要指標人物。

除了文字評論，金英大也多次擔任告示牌音樂獎、全美音樂獎等大型頒獎典禮的南韓轉播解說，2023年更加入葛萊美獎轉播團隊，以深入淺出的方式拉近大眾與音樂專業的距離。如今，金英大離世噩耗獲得證實，尹鍾信、鄭容和等人也發文悼念；據韓媒報導，金英大的靈堂設於首爾中央大學醫院殯儀館6號室，告別式將於27日上午11時舉行，後續長眠於首爾追慕公園。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中