《鋼鐵人》大反派米基洛克淪「惡房客」！ 繼整形失敗又因積欠190萬房租被驅逐

飾演《鋼鐵人2》大反派「鞭狂」的米基洛克傳出因積欠房租美金6萬恐被法院強制驅離租屋處。 （資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾是好萊塢一線型男的米基洛克，2010年曾因演出《鋼鐵人2》演出大反派「鞭狂」伊凡萬科而再次躍上大銀幕，但自此再無一般人叫得出片名的代表作。近幾年的新聞大多是負面報導，昨天，他又因拖欠近6萬美元（約189萬台幣）的房租而鬧上新聞版面。根據《每日郵報》報導，洛杉磯高等法院已於週一（12/29）收到訟訴文件，內文提及米基洛克早在12月18日便收到通知，必須3天內（也就是21日）補繳積欠的房租，否則須搬離住所，但米基洛克至今仍毫無作為，現下恐須被迫搬離住處！

米基洛克積欠房租的房子外觀。（達志影像）

據悉，米基洛克現在住的房子是於2025年3月租下，內含3房及2.5套衛浴，據房屋資訊平台Zillow顯示，該房屋為「整修精美的西班牙風格平房」。從披露的法院文件可知，該房屋最初月租為5200美元，之後調漲至每月7000美元，房東埃里克戈爾迪在訴狀中指稱，洛克積欠房租金額為59,100美元，換算下來，等於米基洛克從租下之後便沒繳過房租，讓房東火大提告。

米基洛克年輕時因《愛你九周半》而擁有「80年代情慾之臉」的稱號，左為性感女星金貝辛格。（翻攝自網路）

其實，73歲的米基洛克近幾年銀幕外的行為一直備受爭議，最終導致其事業受阻、婚姻破裂。去年，又因涉「反同」言論，被踢出真人實境節目「英國版名人老大哥（Celebrity Big Brother UK）」劇組，等於目前是無戲可拍、無通告可接的情況。

很難想像這位為人熟知的「反派專業戶」大叔，在1980年代可是紅極一時的銀幕大帥哥，代表作《鬥魚》、《愛你九周半》，讓他那張獲封「80年代情慾之臉」，手上片約一度多到接不完，但他卻在選擇最紅的時候轉換跑道成為一名職業拳手。

米基洛克曾轉戰職業拳擊手4年。（達志影像）

可惜的是，追求拳擊生涯那4年，也沒有如願拿下拳擊冠軍腰帶，反而換來了肋骨斷裂、鼻子斷裂、腳趾爆裂、舌頭撕裂、顏面骨折等重傷，不到40歲，身體狀況早就被酒精與毒品搞得亂七八糟。

米基洛克常被八卦媒體拍到「潦倒」的一面。（達志影像）

為了返回演藝圈，他不得不進行整容手術，而糟糕的小針美容手術，卻讓他的臉浮腫變形，，即便回到好萊塢，也無法再度扮演過往類型的電影男主角。

好不容易，2008年米基洛克終於憑《力挽狂瀾》，讓他獲得金球獎和英國電影學院獎最佳男主角獎，但酗酒、毒品、整型和口無遮攔，再次成為他演藝事業的4大絆腳石。之後好不容易又接下了漫威大片《鋼鐵人2》反派角色，本以為可以自此翻身、轉型，沒想到，上映後的戲份被剪到只剩一點點，讓他大感不滿，到處撂嗆漫威，之後便成為我們現在看到的米基洛克，常被八卦媒體拍到「潦倒」的一面。現又因房租繳不出來，恐淪落街頭，讓人不勝唏噓。

