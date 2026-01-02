自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鋼鐵人》大反派米基洛克淪「惡房客」！ 繼整形失敗又因積欠190萬房租被驅逐

飾演《鋼鐵人2》大反派「鞭狂」的米基洛克傳出因積欠房租美金6萬恐被法院強制驅離租屋處。 （資料照）飾演《鋼鐵人2》大反派「鞭狂」的米基洛克傳出因積欠房租美金6萬恐被法院強制驅離租屋處。 （資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾是好萊塢一線型男的米基洛克，2010年曾因演出《鋼鐵人2》演出大反派「鞭狂」伊凡萬科而再次躍上大銀幕，但自此再無一般人叫得出片名的代表作。近幾年的新聞大多是負面報導，昨天，他又因拖欠近6萬美元（約189萬台幣）的房租而鬧上新聞版面。根據《每日郵報》報導，洛杉磯高等法院已於週一（12/29）收到訟訴文件，內文提及米基洛克早在12月18日便收到通知，必須3天內（也就是21日）補繳積欠的房租，否則須搬離住所，但米基洛克至今仍毫無作為，現下恐須被迫搬離住處！

米基洛克積欠房租的房子外觀。（達志影像）米基洛克積欠房租的房子外觀。（達志影像）

據悉，米基洛克現在住的房子是於2025年3月租下，內含3房及2.5套衛浴，據房屋資訊平台Zillow顯示，該房屋為「整修精美的西班牙風格平房」。從披露的法院文件可知，該房屋最初月租為5200美元，之後調漲至每月7000美元，房東埃里克戈爾迪在訴狀中指稱，洛克積欠房租金額為59,100美元，換算下來，等於米基洛克從租下之後便沒繳過房租，讓房東火大提告。

米基洛克年輕時因《愛你九周半》而擁有「80年代情慾之臉」的稱號，左為性感女星金貝辛格。（翻攝自網路）米基洛克年輕時因《愛你九周半》而擁有「80年代情慾之臉」的稱號，左為性感女星金貝辛格。（翻攝自網路）

其實，73歲的米基洛克近幾年銀幕外的行為一直備受爭議，最終導致其事業受阻、婚姻破裂。去年，又因涉「反同」言論，被踢出真人實境節目「英國版名人老大哥（Celebrity Big Brother UK）」劇組，等於目前是無戲可拍、無通告可接的情況。

很難想像這位為人熟知的「反派專業戶」大叔，在1980年代可是紅極一時的銀幕大帥哥，代表作《鬥魚》、《愛你九周半》，讓他那張獲封「80年代情慾之臉」，手上片約一度多到接不完，但他卻在選擇最紅的時候轉換跑道成為一名職業拳手。

米基洛克曾轉戰職業拳擊手4年。（達志影像）米基洛克曾轉戰職業拳擊手4年。（達志影像）

可惜的是，追求拳擊生涯那4年，也沒有如願拿下拳擊冠軍腰帶，反而換來了肋骨斷裂、鼻子斷裂、腳趾爆裂、舌頭撕裂、顏面骨折等重傷，不到40歲，身體狀況早就被酒精與毒品搞得亂七八糟。

米基洛克常被八卦媒體拍到「潦倒」的一面。（達志影像）米基洛克常被八卦媒體拍到「潦倒」的一面。（達志影像）

為了返回演藝圈，他不得不進行整容手術，而糟糕的小針美容手術，卻讓他的臉浮腫變形，，即便回到好萊塢，也無法再度扮演過往類型的電影男主角。

好不容易，2008年米基洛克終於憑《力挽狂瀾》，讓他獲得金球獎和英國電影學院獎最佳男主角獎，但酗酒、毒品、整型和口無遮攔，再次成為他演藝事業的4大絆腳石。之後好不容易又接下了漫威大片《鋼鐵人2》反派角色，本以為可以自此翻身、轉型，沒想到，上映後的戲份被剪到只剩一點點，讓他大感不滿，到處撂嗆漫威，之後便成為我們現在看到的米基洛克，常被八卦媒體拍到「潦倒」的一面。現又因房租繳不出來，恐淪落街頭，讓人不勝唏噓。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中