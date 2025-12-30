自由電子報
娛樂 最新消息

12生肖2026「大吉方位」揭曉！跨年後走對「第一步」比努力還關鍵…

跨年倒數後正式邁入2026年，命理師提點，「辨方正位」找到大利自己生肖的開運方位，可收「事半功倍」之效！ 跨年倒數後正式邁入2026年，命理師提點，「辨方正位」找到大利自己生肖的開運方位，可收「事半功倍」之效！  

〔娛樂頻道／綜合報導〕不管明天你決定在哪兒跨年，跨年後的「第一步」很重要！幸運命理達人菲菲老師提醒，「辨方正位」的傳統智慧其來有自，從皇宮都城之營建，到百姓住宅之選址，無不遵循此理，因此，若能年初站對「大吉方位」，一整年的氣勢都不同，強「新年第一步走得對，比努力還關鍵！」

菲菲老師進一步解釋，「辨方正位」的智慧，體現了古人「天人合一」的宇宙觀，人所處的空間方位與時序變化，會與個人氣場產生微妙的共振與交互影響。而跨年後的這一步，尤其關鍵。它不只是日曆翻新，更像是「天地重新洗牌後的第一格座標」。誰能踩好這一步，誰就能在新的一年裡更快找到方向、掌握好運，正如同樂章的第一個音符，為全年的旋律定下基調。

菲菲老師點明，不同生肖在新年伊始所對應的能量組合各異，因此「大吉方位」也不盡相同，她也根據12生肖的年度氣象，算出最開運的座向，讓每個人都能在新的一年，找到屬於自己的最佳起跑點。

 

【由外而內，帶旺氣場３步驟】

1. 環境佈置

可以在對應方位進行一次大掃除，保持整潔明亮，擺放一些讓你感到積極、有能量的物品（如勵志書籍、綠色植物、家庭照片）。

2. 行動規劃

將新年的第一次重要會議、拜訪客戶、求職面試或家庭旅行，有意識地安排在對應的城市方向或座位朝向上。

3. 心態建立

這更像一個儀式感，提醒我們新的一年，從一個被精心準備過的、充滿好念頭的「方位」開始，有助於建立信心，抓住機遇。

 

➤鼠【正北方位】沉穩布新局，樹立威信之基

．方位核心：奠定事業基礎，建立專業權威感。

．開運行動：

1.環境佈置→整理辦公桌或家中書房的正北區域，擺放專業書籍、獲獎證明。

2.行動意向→新年首次重要彙報或面試，有意識選擇面向北方的座位。

．心理提示：提醒自己，新的一年，要以更沉穩、可信的專業形象出發。

 

➤牛【東北方位】 持開放心態，啟動互助之門

．方位核心：啟動良性合作，開啟學習新章。

．開運行動：

1.人際啟動→主動聯繫東北方位的舊識，進行一次有益的交流。

2.空間設置→在家中東北角設置「學習充電站」，規劃一門新年課程。

．心理提示：抱著開放學習的心態與人連結，新的機會往往在交流中萌芽。

 

➤虎【西南方位】置產宜穩健，匯聚豐實之氣

．方位核心：凝聚穩定財富，關愛家庭成員。

．開運行動：

1.財富角落→保持家中西南方（常為主臥）整潔溫馨，在此處進行家庭財務規劃。

2.置產參考→若計劃購房置業，可多關注城市西南區域的房源。

．心理提示：將更多注意力回歸家庭與穩健資產，是新年財富積累的關鍵。

 

➤兔【西北方位】借貴人指引，拓發新視野

．方位核心：連結前輩貴人，突破現有格局。

．開運行動：

1.貴人連結→多請教行業前輩或上司，留意來自西北方（如大陸、歐美）的資訊。

2.視野象徵→在辦公室西北方擺放地球儀、地圖或金屬藝術品。

．心理提示：主動向上、向外連結，敢於想象更大的舞台。

 

➤龍／狗【東南方位】促人脈流通，化資源為利

．方位核心：活化人際網絡，促進資源轉化。

．開運行動：

1.空間通暢→務必保持家中東南方（如玄關）明亮、整潔、無雜物阻塞。

2.人脈經營→新年主動整理名片與通訊錄，參與行業交流，讓關係「動」起來。

．心理提示：財富如水，流動方能生息。積極社交，是讓資源增值的開始。

 

➤蛇【正南方位】彰個人光彩，獲舞台矚目

．方位核心：提升個人能見度，贏得掌聲與認可。

．開運行動：

1.光芒角落→讓家中或工位的正南方保持明亮，可擺放代表你成就的獎盃、作品。

2.關鍵亮相→年初的重要演講、發佈會，爭取在南側位置進行或面向南方。

．心理提示：準備好你的「高光時刻」，勇敢地站在聚光燈下。

 

➤馬【正西方位】慎言語之諾，重契約之成

．方位核心：讓承諾落地，使創意變現。

．開運行動：

1.簽約方位→簽署新年重要合同或進行商業談判時，優先選擇面向西方的座位。

2.環境提醒→在辦公桌西側放一個白色陶瓷水杯，時刻提醒自己「言出必行」。

．心理提示：這一年，你說出的話，都應朝著變成實實在在的成果去努力。

 

➤羊【中宮方位】固家庭核心，生和諧之財

．方位核心：穩定家庭大後方，以和氣孕育財富。

．開運行動：

1.中心整理→徹底打掃客廳（家之中心），讓光線與氣流暢通。

2.家庭時刻→多在此處與家人互動，營造溫暖、放鬆的居家氛圍。

．心理提示：家庭的幸福感與支持力，是你新年在外奮鬥最根本的財富與能量來源。

 

➤猴【正東方位】吸新生之氣，定成長之策

．方位核心：吸收新知靈感，規劃成長路徑。

．開運行動：

1.規劃角落→將書桌置於房間東側，或在東牆貼上年度目標與計劃表。

2.晨間儀式→早晨起床後，面對東方做幾次深呼吸，規劃一日重點。

．心理提示：像迎接日出一樣，主動擁抱新的知識與可能性。

 

➤雞【東南方位】設靜心之隅，行深遠之謀

．方位核心：深度思考與戰略內省。

．開運行動：

1.靜心空間→在房間東南方佈置一個安靜的閱讀角或冥想角落。

2.決策時刻→需要做重大決定時，在此處獨處、書寫，理清思緒。

．心理提示：有時，後退一步的靜觀，比盲目前衝更能看清全局。

 

➤猪【東北方位】擔成長之責，行紮根之實

．方位核心：勇於承擔責任，奠定成長根基。

．開運行動：

1.成長象徵→在房間東北方養護一盆生機勃勃的綠植（如龜背竹）。

2.責任面對→當感到新責任壓力時，在此處靜坐，回想自己的初心與能力。

．心理提示：每一份自願扛起的責任，都是讓你生命之樹紮根更深的養分。

【菲菲老師 專家小檔案】
．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

 

