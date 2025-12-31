自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

新年新氣象 2026年12生肖運勢全公開

2026年12生肖運勢全公開。（資料照，記者黃旭磊攝）2026年12生肖運勢全公開。（資料照，記者黃旭磊攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年還有幾小時就要來臨，風水命理師高宏寓分析2026年12生肖運勢，他特別提醒2026年為丙午年，天干地支皆屬火，因此又稱為「赤馬年」。由於火能量旺盛，要特別小心水火失衡，否則容易造成情緒焦慮、人心煩燥、權力爭奪、社會衝突、爛桃花糾纏、小人作怪。高宏寓也指出，對社會來說要小心病毒蔓延、瘟疫、食安動盪，甚至有可能提高戰爭爆發性，由於離火中虛，要小心以假亂真、虛假詐騙事件層出不窮。

赤馬年對每個人來說是「重新定位」的一年，對於刑、沖、破、剋、害生肖隨著流年流月節氣變化，都會成為轉捩點，外在雖然混亂，只要保持內在力量平衡，就能踏實、穩健，遠離是非。

▲生肖鼠 運勢提醒：歲破

子午沖，流年皆不利，凶星壓陣，宜靜不宜動，易有情緒不穩定，口舌之爭，宜忍辱負重，避免以偏概全，不必要誤解；事業上忙到不可開交，易有不同領域的多元合作；健康慎防過勞、免疫力系統下降、腸胃等問題。

▲生肖牛 運勢提醒：制死符

午丑相害之年，易遭官非口舌小人暗伏誘導、價值理念不同、產生不必要的糾纏，宜心存正氣、廣結善緣、換位思考；健康需留意肝膽、壓力，內分泌、外疾病纏身；投資慎選，切莫跟風；情感切莫擇善固執、堅持己見，剛柔並濟為上上策。

▲生肖虎 運勢提醒：五鬼官符

三合之年，將星帶權，事業名利雙收，想創業者，宜確立目標，評估能力與局勢，投資宜守不宜攻，慎防背信之約，財損耗神之事；行事切莫激進，故步自封，養好自身磁場，勿管閒事。

▲生肖兔 運勢提醒：虛花之虞

事業穩中求健，掌握時機，趁勝追擊，財喜臨門，切莫貪功好進，必有損傷，宜每月行善佈施，口說好話；單身者將桃花盛開，慎防虛花之虞，遠離是非之地、低頻人事物。

▲生肖龍 運勢提醒：喪門降臨

喪門降臨，忌探病、參加喪禮、食普渡食物，切莫僥倖心態，慎防無妄之災；事業上無沖無合，是屬過渡調整期，宜留白和自己對話，建立短中長期目標，精進學習，靜待時機；慎防腸胃消化不良、便袐，宜補充蔬果，益生菌，宜多往戶外去運動；交友慎防被道德綁架，宜建立邊界感，保護自己。

▲生肖蛇 運勢提醒：太陽高照

巳午相生，三會之年，以和為貴，自可解燃眉之急，切忌反覆心急，靜觀其變等待好的機運；情感上缺乏安全感，切莫神經質，感情用事，宜寒冬送暖、捐瓦蓋廟，幫助弱勢族群，化解冤親債主，為自己增福田。

▲生肖馬 運勢提醒：值太歲／刑太歲

太歲當頭座，暗中藏凶險，喜憂參半，事業上團結力量大，切莫獨善其身，孤軍奮戰，凡事宜建立良好的計劃與溝通，慎防墨守成規，後繼無力；雙刃之劍，情感上易陰晴不定，多有誤會，宜找回本質，建立責任與信心；財務上切莫求功心切，切忌打腫臉充胖子，必有困局。

▲生肖羊 運勢提醒：制病符

吉凶參半，雜事多易有無謂口舌、官非、意外跌撞傷、車關等⋯暗潮洶湧；財務上需控制風險與預算，忌投機躁進，宜謹慎為本；事業上石破天驚，終將脫殼轉運，如日中天；情感上易瑣事煩心，宜保持距離美，切莫強迫情勒。

▲生肖猴 運勢提醒：制天狗

耕耘的一年，大沖才能大發，凡事耐心磨練，切莫畫地自限、慣性逃避、消極悲觀、三分鐘熱度、寄託希望等⋯健康上宜留意行車安全，切勿急躁飆車罵路人，必有輿論紛爭等…不必要的是非。

▲生肖雞 運勢提醒：吉星高照

媳婦終將熬成婆，運勢大好，有升官發財機會，宜大展身手積極主動爭取，必有貴人來扶持，倘若有出國深造的計劃，宜背井離鄉，開闊視野；健康慎防筋骨肩頸、眼壓升高；感情宜多加留意伴侶的真實感受，切莫自以為是，宜添加生活儀式感。

▲生肖狗 運勢提醒：白虎降臨

乘風破浪年，實力見真章，升官利市，多方貴人顯現，事業將出現曙光，有利創新局，宜開拓副業增加商機與收入；情感上單身者有利遇到正緣，宜保握時機。

▲生肖豬 運勢提醒：紫微拱照

人脈拓展，事業登科進祿，宜穩紮穩打開發新市場；情感上桃花運強，單身者有戀愛可能，已婚者找回激情，切莫針鋒相對，互不相讓，同時須防爛桃花糾纏。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中