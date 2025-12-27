2026吉馬奔騰！12生肖「掌握4運」好事連發一整年

星象揭示，2026年的整體氛圍充滿變動與挑戰，12生肖若能提早「掌握4運」，自然能好事連發一整年！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕過了耶誕，年節氣氛愈來愈濃，除了安燈、求財母，不少人都很關心自己的生肖在丙午馬年的流年運勢，專研東西方占星術多年的專家艾菲爾指出，在火氣旺盛的馬年裡，能量的流動極快，好的事情來得快，衝突也爆發得快，今年生肖馬值太歲兼刑太歲，生肖鼠沖太歲，生肖牛害太歲，生肖兔破太歲，生肖雞害與刑太歲，這5大生肖皆需特別留意情緒與人際的波動，其餘生肖雖相對平穩，但也不可掉以輕心。

艾菲爾綜合西方星象與東方命理提醒，2026年的整體氛圍充滿變動與挑戰，既可能帶來突破與新機會，也可能伴隨壓力與人際摩擦，他建議宜保持彈性心態，善用貴人助力，並透過喜事化煞、積德行善、調整生活習慣三方面著手，或可借助開運色、開運行動、佩戴開運水晶，便能將不利轉化為成長契機。

請繼續往下閱讀...

➤生肖鼠

【正沖太歲：變動中求生存，轉彎看見新風景】

．事業：子午相沖，代表著「強烈的對撞」。今年職場上你會明顯感受到「坐不住」的氛圍，可能是突如其來的部門改組、職位調動，甚至是公司策略的大轉彎。這不是安穩守成的一年，建議你主動擁抱變化，與其被動被推著走，不如主動申請出差或嘗試新專案，將「變動」轉化為「拓展視野」的機會。

．財庫：財氣如同過山車，起伏不定。今年容易有預料之外的大筆開銷，例如房屋修繕、車輛維護等。投資方面切記不可貪快，短線操作極易失手，建議以守為攻，預留一筆緊急備用金是明智之舉。

．桃花：單身者的桃花運像是一場午後雷陣雨，來得急去得也快，容易在旅途或社交場合遇到令你心動的短暫緣分，但能否長久需多觀察。有物件者，因沖太歲影響，情緒容易焦躁，小事易成導火線，建議多給彼此空間，「聚少離多」反而能維繫感情熱度。

．健康：需特別留意腎臟、膀胱及泌尿系統的保養。今年體力消耗大，容易感到深層疲勞，切勿熬夜透支，適度補充水分與休息是關鍵。

→開運行動：主動安排旅行、搬家或學習一門全新技能，用「身體的移動」或「思維的轉變」來應對沖太歲的動盪。

→開運色：金色、米白、藍色

→開運水晶：白水晶（淨化混亂能量）、黃水晶（穩定波動財運）、月亮石（柔和焦躁情緒）

➤生肖牛

【逢害太歲：人際多迷霧，低調行事保平安】

．事業：醜午相害，意味著「暗中的阻礙」。今年在工作上即使你盡心盡力，卻容易發生「好心被雷親」或功勞被攔截的狀況。合作關係容易生變，簽約前務必反復確認細節，以免因對方的疏失而背鍋。職場上請保持「多做事、少說話」的原則，遠離八卦圈。

．財庫：財務壓力主要來自人際關係，例如親友借貸不還，或是因誤信他人小道消息而投資失利。今年絕對避免擔任保人，金錢往來需白紙黑字，以免因財失義。

．桃花：單身者桃花運勢較為淡薄，可能會遇到曖昧不明的物件，讓你感到心累。有物件者，容易因為金錢價值觀不同，或是雙方親友的閒言閒語而產生摩擦，需要更堅定的信任感來化解誤會。

．健康：腸胃與消化系統較為敏感，容易因壓力大而暴飲暴食或消化不良。飲食宜清淡，定時定量，照顧好你的「第二大腦」。

→開運行動：多行善積德，例如捐血、捐款或擔任志工，用主動付出的正能量化解人際煞氣，並保持低調，遠離是非之地。

→開運色：咖啡色、黑色、深綠

→開運水晶：黑曜石（強力防小人）、茶晶（過濾病氣與情緒）、虎眼石（增強面對挫折的信心）

➤生肖虎

【自力更生：耕耘才有收穫，耐心等待花開】

．事業：今年缺乏強力吉星照拂，意味著「孤軍奮戰」的時刻較多。工作進度可能不如預期順利，或是得不到上司的即時資源支持。這是一段「紮根期」，雖然辛苦且進展緩慢，但這份磨練將成為你未來爆發的養分，切勿急躁放棄。

．財庫：正財運平平，偏財運較弱。這不是一個適合豪賭或擴張的一年，每一分錢都建議花在刀口上。勤儉持家、記帳理財是今年的生存之道，避免因虛榮心而過度消費。

．桃花：感情運勢相對冷清。單身者若不主動出擊，緣分很難自動上門，建議多參加朋友聚會拓展圈子。有物件者，感情進入平淡期，可能會因為工作忙碌而忽略對方，記得在節日製造一點小驚喜來保溫。

．健康：心理壓力可能比生理疾病更需關注。長期的勞心勞力容易導致免疫力下降，建議養成規律的運動習慣，慢跑或瑜伽都能幫助你釋放深層壓力。

→開運行動：積極進修、考取證照或學習外語，既然外在環境助力少，不如向內求索，提升自身核心競爭力。

→開運色：綠色、橙色、藍色

→開運水晶：綠幽靈（招來事業貴人與機會）、紅瑪瑙（增強行動力與活力）、青金石（提升洞察力與智慧）

➤生肖兔

【行破太歲：計畫趕不上變化，修身養性防內耗】

．事業：卯午相破，帶有「破壞、破局」之意。原本談好的合作可能臨時喊卡，或是執行已久的計畫突然遭遇技術性阻礙。這一年在職場上最忌諱「完美主義」，建議保持B計畫的彈性，接受不完美的結果，以免陷入自我糾結的內耗中。

．財庫：容易發生金錢糾紛或契約漏洞，簽署任何檔時請務必看清條款。投資方面，切勿聽信「內線消息」，容易因判斷失誤而破財。此外，也要小心隨身物品的遺失或損壞。

．桃花：桃花雖有，但多為「爛桃花」或糾纏不清的關係。單身者需張大眼睛，避免陷入三角關係。有物件者，容易因溝通不良而發生爭執，言語上切忌衝動傷人，一旦說出口的話就很難收回。

．健康：肝臟保養是重點，避免飲酒過量。眼睛也容易乾澀疲勞，現代人3C不離手，今年更需注意視力保健。情緒壓抑容易傷肝，適度宣洩情感很重要。

→開運行動：多參加藝文展覽、閱讀書籍或從事創作活動，透過文化藝術的薰陶來轉移焦點，提升氣質與人緣。

→開運色：粉色、綠色、淡紫

→開運水晶：粉晶（修補人際與增強人緣）、綠幽靈（強化事業合作運）、紫水晶（開發智慧穩定情緒）

➤生肖龍

【吉星高照：貴人鋪路，乘風破浪展宏圖】

．事業：擺脫了去年的陰霾，今年吉星入駐，猶如撥雲見日。職場上將遇到賞識你的貴人，給予你發揮舞臺或關鍵提點。這是有機會升遷、被挖角或承擔重任的一年，請大膽展現你的才華，切勿過度謙虛。

．財庫：財運水漲船高，正財收入穩定增長，投資理財若能配合專業建議，亦有不錯的獲利機會。適合進行中長期的資產配置，為未來累積財富。

．桃花：魅力值大開！單身者在社交場合中容易成為焦點，遇到心儀對象的機率極高，且多為優質對象。有對象者，感情甜蜜順遂，與另一半的家人朋友也能相處融洽，是適合討論婚嫁的好年份。

．健康：身心狀態維持在不錯的水準，即便偶有小感冒也能迅速康復。只需注意不要因為應酬過多而導致體重失控即可。

→開運行動：善用今年的人脈優勢，多參加商務交流或社交聚會，主動拓展事業版圖，你的貴人就在人群中。

→開運色：金色、紫色、紅色

→開運水晶：黃水晶（聚財氣）、紫水晶（招貴人助運）、白水晶（增強整體正能量與專注力）

➤生肖蛇

【穩步上升：運勢回暖，智慧領航得先機】

．事業：在經歷了一段沉澱後，今年吉星照耀，事業運勢呈現穩步上揚的曲線。你的直覺與分析能力在今年特別敏銳，能精准洞察市場趨勢或解決工作難題，容易獲得長官的信賴與授權。這是一個適合「執行」與「落實」的年份。

．財庫：財務狀況穩定健康，雖然不一定有爆發性的橫財，但細水長流。適合進行穩健型的投資，如定期定額或房地產觀望。只要不貪心，年底結算時會有滿意的盈餘。

．桃花：感情運勢溫和美好。單身者有機會透過長輩或朋友介紹，認識性格相投的物件，發展出細水長流的戀情。有物件者，雙方默契極佳，能互相扶持，是彼此心靈的依靠。

．健康：大致良好，但需留意換季時的小毛病，如過敏或感冒。保持規律的作息與飲食，是維持好運的基礎。

→開運行動：積極學習理財知識，並可佩戴象徵智慧與吉祥的飾物，讓思緒更清晰，決策更精准。

→開運色：黑色、紅色、深紫

→開運水晶：紫水晶（提升智慧與情緒管理）、黑曜石（排除負能量防小人）、紅瑪瑙（增強生命力與活力）

➤生肖馬

【值年太歲：烈火煉金，壓力即是轉機】

．事業：本命年又逢刑太歲，今年對你而言是「高壓測試」的一年。你可能會感到責任加重，或是面臨許多不得不做的艱難決策。情緒容易起伏，因急躁而做出錯誤判斷。但請記得，鳳凰涅盤必經火煉，若能沉住氣，這也是脫胎換骨、證明能力的關鍵時刻。

．財庫：財運波動劇烈，容易有衝動性消費或高風險投資的念頭。今年請務必「守成」，避免大額借貸或替人擔保。看緊荷包，對於聽起來太美好的投資機會要保持高度警覺。

．桃花：情緒的波動會直接影響感情。單身者容易陷入短暫的激情，但發現個性不合後又快速冷卻。有物件者，容易將工作壓力帶回家，導致爭吵不斷。學習「換位思考」與「情緒抽離」是今年的必修課。

．健康：火氣過旺，需特別注意心血管系統、血壓問題以及因壓力引起的失眠或偏頭痛。切勿過勞，適時的放空與休息對你至關重要。

→開運行動：傳統上建議「一喜擋三災」，可多參加婚禮、滿月酒等喜慶活動沾沾喜氣。佩戴紅色飾品，並保持規律運動以宣洩火氣。

→開運色：紅色、橙色、紫色

→開運水晶：紅瑪瑙（平衡過剩能量）、紫水晶（鎮定安神）、石榴石（增強耐力與血液迴圈）

➤生肖羊

【歲月靜好：六合太歲，貴人扶持多順遂】

．事業：由於「午未六合」，羊與馬互為六合貴人，今年你的運勢整體平穩順遂。工作中容易獲得同事的協助或上司的包容，即使遇到困難也能逢凶化吉。這是一個適合團隊合作、鞏固既有成果的年份，不用太費力就能維持不錯的表現。

．財庫：財運平穩，屬於「多勞多得」的類型。雖然沒有巨大的偏財運，但正職收入穩定，且少有意外破財。適合進行儲蓄規劃，為未來打底。

．桃花：感情生活和諧溫馨。單身者在社交場合中容易給人親切、溫暖的印象，吸引到想穩定發展的物件。有對象者，家庭氣氛和睦，適合安排家庭旅遊，增進親子或伴侶間的感情。

．健康：身體大致健康，但因流年火旺，需留意情緒起伏對身體的影響，避免鑽牛角尖或生悶氣，保持心情開朗是養生之道。

→開運行動：多參加社交聚會，你的人緣今年特別好，多與人連結能帶來意想不到的好消息。

→開運色：米白、綠色、淡黃

→開運水晶：粉晶（催旺人緣桃花）、綠幽靈（鞏固事業基礎）、黃水晶（溫和招財）

➤生肖猴

【乘勢而上：靈活應變，財官雙美有斬獲】

．事業：吉星臨門，加上生肖猴原本就靈活機智，今年在職場上如魚得水。你提出的創意或方案容易被採納，有突破現狀、開創新局的機會。若有創業或副業的想法，今年是一個適合試水溫的好時機。

．財庫：財運表現亮眼，除了正財收入增加，偏財運也不錯，投資眼光獨到。但要記得「見好就收」，切勿因為貪勝而不知節制。

．桃花：人緣極佳，單身者桃花活躍，身邊不乏追求者，享受被愛慕的感覺，但要小心別因此而陷入多角關係。有對象者，感情穩定，但需防範外在誘惑，保持界線。

．健康：整體活力充沛，但因事業發展好，容易招人嫉妒，需防範背後的暗箭傷人（精神壓力）。此外，出入要注意交通安全，保持低調。

→開運行動：善用你的聰明才智解決問題，但做人要保持低調謙虛，避免功高震主，方能長保好運。

→開運色：金色、藍色、灰色

→開運水晶：青金石（開啟智慧與喉輪）、黃水晶（招偏財運）、黑曜石（化解嫉妒與防小人）

➤生肖雞

【害刑並見：考驗重重，修心養性度難關】

．事業：今年面臨「午酉相害」又帶刑，職場上會感覺阻力重重。可能會遇到無理取鬧的客戶、挑剔的主管，或是被捲入派系鬥爭中。工作上容易出現「得理不饒人」的情況，建議收斂鋒芒，以退為進，凡事留一線。

．財庫：財務狀況波動較大，容易因誤判情勢或受人誤導而損財。今年不宜進行大規模的投資擴張，也不要與人有金錢借貸關係，保守理財是上策。

．桃花：感情路略顯顛簸。單身者容易遇到個性不合或價值觀差異大的物件，爭執多於甜蜜。有物件者，容易因為小事互不相讓而冷戰，建議多看對方的優點，少挑剔缺點。

．健康：需注意呼吸系統（肺、支氣管）與皮膚過敏問題。火金相克，容易有發炎或火氣大的症狀。建議多接觸大自然，練習冥想呼吸法來平復身心。

→開運行動：每日花時間靜心冥想，週末接觸大自然接地氣。保持謙和的態度，遇到爭執先退一步，能化解許多不必要的災厄。

→開運色：黃色、紫色、黑色

→開運水晶：黃水晶（穩定正財）、紫水晶（增長智慧化解衝動）、黑曜石（強力吸收負能量與防小人）

➤生肖狗

【三合助力：平穩安定，回歸家庭享天倫】

．事業：寅午戌三合，生肖狗與太歲有半合之象，但整體運勢呈現中平穩定的狀態。職場上雖無驚天動地的突破，但也無大風大浪。這是一個適合「守成」與「累積」的年份，按部就班完成手邊工作，就能獲得應有的回報。

．財庫：財運平穩，收入與付出成正比。適合儲蓄或進行低風險的長期投資。切勿抱持一夜致富的幻想，腳踏實地最實在。

．桃花：桃花運勢一般，單身者可能需要朋友牽線才有機會。有對象者，今年的重心應回歸家庭，多花時間陪伴家人、伴侶，家庭的和諧將是你最大的後盾與快樂來源。

．健康：需留意慢性病的控制與保養。生活作息應規律，避免暴飲暴食。多去戶外走走，曬曬太陽，能增強身體的抵抗力。

→開運行動：多安排家庭聚餐或旅遊，將時間與精力投資在家人身上。維持身心的平衡與穩定，是今年的主要課題。

→開運色：咖啡色、藍色、米白

→開運水晶：茶晶（穩定磁場）、青金石（冷靜思考）、白水晶（淨化周遭能量）

➤生肖豬

【吉星庇佑：順風順水，收穫滿滿喜洋洋】

．事業：吉星高照，延續了不錯的運勢。工作上機會頻頻，你的努力容易被看見，且有機會接觸到新的領域或專案。職場人際關係和諧，能得到同事與上司的支援，是一個可以大展拳腳、收穫成果的好年。

．財庫：財運亨通，正財收入穩定且有成長空間，若有經營副業也能有不錯的收益。對於金錢的敏銳度高，能做出正確的消費與投資決策。

．桃花：桃花運相當旺盛！單身者散發自信魅力，容易在各種場合吸引異性目光，遇到真愛的機率很高。有物件者，感情甜蜜升溫，彼此依然像熱戀般充滿話語與熱情。

．健康：身心狀態良好，心情愉悅自然身體健康。只需注意不要因為聚餐太多而導致「幸福肥」或腸胃負擔過重即可。

→開運行動：積極理財，讓財富增值。同時保持規律的生活作息，不要浪費了這一年難得的好運氣，用力去生活、去愛吧！

→開運色：綠色、粉色、金色

→開運水晶：粉晶（招好桃花）、黃水晶（聚財氣）、綠幽靈（增強事業執行力）

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法