娛樂 最新消息

簡沛恩發902字長文送別父親 坦言：心結終於解開

簡沛恩（下）與父親的老照片，解開了父女倆的心結。（翻攝自IG）簡沛恩（下）與父親的老照片，解開了父女倆的心結。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星簡沛恩今（31）稍早發文，曬出一張自己與父親泛黃舊照片，且附上902字的長文，訴說自己與父親之間微妙的關係。她提到自己5歲之後爸爸就不在她的生活出現，曾經簡沛恩以為自己是爸媽不要的小孩，這個心結直到爸爸過世後才解開。

簡沛恩說，這張泛黃的照片，是她擁有唯一一張父親抱著小時候的她的照片。她表示「和父親一起生活的記憶非常模糊。五歲之後，他就不再出現在我的生活哩，在外婆家就讀幼稚園時，我常以為自己是爸媽不要的小孩」。在那個離婚率很低的年代，簡沛恩總覺得自己是個異類，更存在深深的自卑感。

簡沛恩曾經以為自己是父母不要的孩子。（翻攝自IG）簡沛恩曾經以為自己是父母不要的孩子。（翻攝自IG）

等到簡沛恩長大一點，從周遭長輩的閒聊中，以為父親是一個丟下她不管的人，別人都可以理直氣壯說要回家跟爸爸告狀，唯有簡沛恩沒有爸爸可哭訴，也沒有靠山。那時候的簡沛恩經常氣同學、氣自己，直到後來才曉得，那是一種羨慕與渴望，只是年幼的自己分不清。

叛逆的青春期來臨時，簡沛恩常把說不出口的渴望化為對父親的埋怨，每每見到同學能夠和父親撒嬌，心裡的怨恨就增加一分。「為什麼別人有爸爸疼、有人愛，而我沒有？」簡沛恩總是這樣在心底問自己。

簡沛恩和父親的關係曾經一度像是｢親近的陌生人」。（資料照，記者陳奕全攝）簡沛恩和父親的關係曾經一度像是｢親近的陌生人」。（資料照，記者陳奕全攝）

隨著年齡增長，簡沛恩學會慢慢放下對父親的怨恨，她自嘲：「可能太習慣了生活裡沒有父親這個角色，我們的關係，變成一種親近的陌生人，偶爾通電話，不到三分鐘，一年大概只見一次面，吃一頓飯」。

簡沛恩印象中的父親愛騎車、重養生，從來沒有想到過，父親生命的尾章會來得這麼快又這麼突然。簡沛恩說：「月中，南下陪他看診。結束後，我說要先送他回家休息，體力已經不好的他卻堅持要陪我去高鐵站。下車時，他對我說：『我們彼此保重。』那是他跟我說的，最後一句清楚的話」。再度南下時，簡沛恩的父親已經意識不清，她才從父親朋友口中知道，父親對於沒有養育她、陪伴他長大，始終感到愧疚，更不敢打擾簡沛恩。

簡沛恩在父親過世後才知道，父親皮夾裡有父女合照，手機密碼也是簡沛恩的生日。（資料照，記者王文麟攝）簡沛恩在父親過世後才知道，父親皮夾裡有父女合照，手機密碼也是簡沛恩的生日。（資料照，記者王文麟攝）

「父親臨終前，我握著他的手，那是我有記憶以來，第一次握著父親的手，沒想到，也是最後一次」簡沛恩感傷的說，當時她在父親耳畔說：「我們兩個一起放下吧！這一輩子關於父女關係缺憾的課題，我們做完了，我們一起放下所有的愧疚和埋怨吧」，令人鼻酸。

簡沛恩的父親離開後，父親親近的友人將父親的手機和皮夾都交給簡沛恩，裏頭赫然見到一張父女倆十幾年前極少數的合照，手機的密碼也是簡沛恩的生日，家裡工作的桌子上，擺的也是父女合照，簡沛恩才了解，父親一直惦記著她，而她也不是那個不被父親疼愛的小女孩。這張老照片解開了簡沛恩心中的結，她也將這張老照片視為父親留給她最後、最貴重的禮物。

body

