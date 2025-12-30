曹西平喪事由乾兒子操辦 聲明文曝光：不需要形式上的客套

資深藝人曹西平傳出離世消息。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲資深藝人曹西平出道40多年，有話直說的嗆辣風格深受粉絲喜愛，如今卻傳出離世消息，讓許多人相當不捨。今（30）日下午曹西平完成遺體相驗，歷時約30分鐘離去，不過由於乾兒子並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接續辦理曹西平後事。稍早其乾兒子也透過臉書發出聲明，透露治喪安排。

聲明稿全文：

致關心西平大哥（四哥）的各界朋友與媒體先進：

我們懷著無比沉痛與不捨的心情，謹此對外說明，資深藝人、我們摯愛的「四哥」曹西平，已於2025年12月29日在住處安詳辭世，圓滿走完他精彩而真誠的一生。

這份離別來得突然，對所有親友、後輩與長期支持他的朋友而言，皆是難以承受的哀痛。西平大哥一生熱愛舞台，始終以真性情面對人生，亦不遺餘力提攜後進。即使在人生最後階段，他仍保持率真與坦然的態度。正如他在生前最後一篇貼文中所寫：「一切交給老天爺的安排。」如今，他已放下重擔，化作夜空中一顆溫暖而閃耀的星，靜靜守護著大家。

關於後續治喪與相關安排，治喪小組謹說明如下：

一、委任安排

經親屬代表「三哥」同意並正式委任，西平大哥之後續喪禮事務，將全權由與四哥情同父子的乾兒子——謝兒彌（小俊）負責統籌與對外聯繫。

二、家族參與

三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴西平大哥走完人生最後一段旅程。

三、靈堂與告別式安排

靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中。待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒。

四、懇請體諒與尊重隱私

由於事發突然，家屬目前仍處於深切哀痛之中，亦需時間處理相關法律與治喪事宜。在此誠摯請求媒體先進與關心西平大哥的朋友，給予家屬必要的空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾。

西平大哥生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心。在此，我們謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，謝謝你們給予他的溫暖與力量。

願西平大哥一路好走，從此不再有病痛與煩憂。

也衷心祝福所有關心他的朋友，平安、健康。

