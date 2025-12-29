資深玉女歌手月入不到一萬元 人生低谷求唱片公司給機會

吳雪芬年輕時是歌壇的玉女歌手。（吳雪芬提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕資深玉女歌手吳雪芬在罹癌的老公過世後，雖然家中有350件瓷器和為數不少的鼻烟壺，卻因為不景氣，賣不出去變成無價之寶。她6年來月入不到一萬元，希望有唱片公司或經紀人給她機會復出，因為再沒有演出機會，她只能想辦法去申請中低收入戶度難關了。

吳雪芬曾演過《一代皇后大玉兒》。（吳雪芬提供）

淡出娛樂圈20年的吳雪芬，曾是玉女歌手，也演過《漢江風雲》、《一代皇后大玉兒》等電視劇。淡出後和丈夫一起從事古董生意，不料老公罹患大腸癌，她把積蓄都拿去付醫藥費，丈夫過世後，她一個人守著一屋子賣不出來的古董，生活頓入困境。

請繼續往下閱讀...

資深玉女歌手吳雪芬月入不到一萬元。（吳雪芬提供）

吳雪芬表示，她原本還有存款一百多萬，但這6年來幾乎都沒有收入，只能靠存款過日子，後來存款也用完了，只能拿烏來山上的房子去借貸200萬，只是每個月就算省吃儉用，貸款加上生活開銷也要5萬元，而她月收入不到一萬，日子過得很艱難，每天都在愁錢的問題。

吳雪芬說她曾想過去擺攤賣古董，但又拉不下臉；也有人建議她去考街頭藝人證去街頭表演，可是她住在烏來下山一趟的車資不少錢，萬一街頭表演沒有人打賞，還得倒貼錢。

吳雪芬很希望能復出演藝圈，不管是唱歌還是拍戲都好。（吳雪芬提供）

自認歌唱底子不錯，吳雪芬很希望能復出演藝圈，不管是唱歌還是拍戲都好。她透露自己曾經會唱100首英文歌和100首日文歌，目前的歌聲近似梅艷芳的女低音，還會寫歌，已寫了80首歌，也在YouTube上發表了8首新歌。

吳雪芬自信的說：「我是笨鳥慢飛，也有可能成為巨星的！」希望唱片公司或經紀人可以給人生低谷的她一個機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法