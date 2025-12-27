自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔男星低調入厝淡水宅 揭搬家背後暖心原因

高欣欣、李國超、方馨、兵家綺到傅子純淡水新家慶祝入厝。（翻攝自臉書）高欣欣、李國超、方馨、兵家綺到傅子純淡水新家慶祝入厝。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔演員傅子純近來好運連連，主演的民視《好運來》順利殺青，戲外也悄悄完成一件人生大事，就是「新家入厝」。他低調搬到淡水展開新生活，大方邀請演藝圈好友到家中作客。

高欣欣、李國超、方馨、兵家綺到傅子純淡水新家慶祝入厝。（翻攝自臉書）高欣欣、李國超、方馨、兵家綺到傅子純淡水新家慶祝入厝。（翻攝自臉書）

傅子純低調入厝。（翻攝自臉書）傅子純低調入厝。（翻攝自臉書）

高欣欣在臉書分享聚會合照，開心寫下終於等到「子純換新房」，趁著戲剛下檔，她老公李國超及好友方馨、兵家綺等人相約到傅子純家熱鬧相聚。巧的是，當天恰好是傅子純老婆的生日，一群人一邊聊天一邊慶生，氣氛相當溫馨。

傅子純低調入厝。（翻攝自臉書）傅子純低調入厝。（翻攝自臉書）

傅子純日前曾在Instagram透露搬家的關鍵原因，並不是為了自己，而是為了家中兩個「寶貝」，他說：「換環境對孩子來說很困難。因為老大（咪嚕）上回搬家後在適應上出現很大的問題，在種種考量下居家環境對於他們來說極為重要。」

傅子純為了毛孩搬家。（翻攝自Instagram）傅子純為了毛孩搬家。（翻攝自Instagram）

傅子純的新家有安全的中庭空間，成了毛孩們專屬的大遊戲場，「看見牠們跑起來的身影，一切都值得了」，加上其中一隻毛孩白內障狀況逐漸加重，他也希望能給牠更安心、舒適的生活環境，好好養老。為毛孩著想的一片心意，也讓粉絲直呼超暖。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中