李千娜「辣秀蜜桃臀」性感開跳！喊女星不怕冷險滑倒

李千娜火辣登台，穿著性感馬甲套裝大秀長腿與蜜桃臀。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025年迎來尾聲，「台北最High新年城2025跨年晚會」今（31）晚上7點在市政府前登場，今年由「Sandy」吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓攜手主持，稍早李千娜火辣登台，穿著性感馬甲套裝大秀長腿與蜜桃臀。

李千娜帶來多首閩南語歌和中文組曲，像是《胭脂馬拄到關老爺》、《愛情研究院》、《愛人醉落去》、《望月想愛人》、《真心換絕情》、《再會吧心愛的無緣的人》、《無法度按捺》、《查某囡仔》、《不曾回來過》、《心花開》等熱鬧非凡。

李千娜受訪透露自己穿著12公分的鞋，表演時差點滑倒心驚了一下。（記者潘少棠攝）

李千娜受訪透露自己穿著12公分的鞋，表演時差點滑倒心驚了一下，今天她穿的少，不過李千娜笑說「女明星沒在怕冷的」，表演時很享受過程，還說為了這套表演戰衣花了一個禮拜練屁股，有空就深蹲。

今晚李千娜的老公黃尚禾、兒女都有來，陪著她一起跑行程，等等結束後要回家陪寶寶，在跨年的最後一刻卸下明星光環回歸人母身分。談及2026年新計劃，李千娜透露會有新的戲劇作品，期許可以有新專輯、巡迴演唱會。

跨年資訊：

▶台北｜台北最High新年城

時間：19:00~01:00

地點：台北市政府前市民廣場

主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓

卡司：美秀集團、李千娜、幻藍小熊、畢書盡、味全龍小龍女、韋禮安、蔡健雅、U:NUS、高爾宣、安心亞、KARA、周湯豪、玖壹壹

收看平台：

電視：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD

網路：LINE TODAY、LINE VOOM、台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube/Facebook

