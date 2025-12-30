曹西平在家中猝逝！吳宗憲哽咽回不了神 揭私下互動連嘆氣：他曾氣我

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲資深藝人曹西平出道40多年，有話直說的嗆辣風格深受粉絲喜愛，如今卻傳出離世消息，讓許多相當不捨。而今（30）日吳宗憲回應本報，開頭一度哽咽說不出話來，直言真的太震驚，感嘆兩人過去幾年感情一度淡化，總想著有朝一日會破冰，等來的卻是天人永隔。

吳宗憲（左）談曹西平死訊一度哽咽。（資料照，記者陳奕全攝、翻攝自臉書）

吳宗憲提到過去曹西平對他曾有誤解，像是他曾說出「憂鬱症就是不知足」，吳宗憲陪伴躁鬱症的爸爸50年，這番話其實是想要鼓勵爸爸，盼他能走出陰霾，但話語被誤解了，不過他也知道後來曹西平有懂自己的用意。

請繼續往下閱讀...

而2015年第50屆金鐘獎是曹西平首登紅毯，當時他走星光大道卻被安排在廣告時段，讓他不滿直呼很不舒服，吳宗憲感嘆當時曹西平氣他沒有挺他反而挺電視台，兩人感情因此淡化，不過隔年曹西平在華山Legacy舉辦個人演唱會時，吳宗憲還打算要買下剩餘的票，更在網路上幫忙催票。據悉，最後只差2張票就售罄，爆滿的盛況讓曹西平相當感動。

吳宗憲感嘆這幾年光陰兩人已經鮮少聯絡，也沒急著破冰，沒想到世事無常，吳宗憲提起曹西平充滿遺憾，盼他放下心裡面的執著，還提到他多年前與曹西平、KID、康康吃飯，一路吃到凌晨一點多，「吃完原本要走了，他（曹西平）又點羊肉爐，因為他回去就一個人阿」，吳宗憲講起往事歷歷在目，感嘆曹西平是個怕孤獨喜歡熱鬧的人，「他跟我們這群就最快樂最正能量，（死訊）真的讓我回不了神。」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法