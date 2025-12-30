自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平猝逝險成無名屍 三哥發聲「急速返台」：兄弟情分仍在

66歲資深藝人曹西平出道40多年，有話直說的嗆辣風格深受粉絲喜愛，如今驟逝讓人相當不捨。（翻攝自臉書）66歲資深藝人曹西平出道40多年，有話直說的嗆辣風格深受粉絲喜愛，如今驟逝讓人相當不捨。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲資深藝人曹西平出道40多年，有話直說的嗆辣風格深受粉絲喜愛，如今卻傳出離世消息，讓許多人相當不捨。不過早前一度因無家屬招領遺體，先被以無名屍處理。後龍千玉聯繫前夫、曹西平三哥，喪事由三哥曹南平交由曹西平乾兒子治辦，稍早人在國外的曹南平也發聲了。

曹南平表示，得知弟弟曹西平離世，家人深感悲痛。「事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。」曹南平也強調，兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。「弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。本聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。」

而過沒多久負責曹西平喪事的治喪小組也再次發聲明，補充說明：

西平大哥生前與乾兒子Jeremy關係極為親近，長年生活相互陪伴、照料與支持，情感深厚，早已是至親家人。這份關係不僅為親友所熟知，亦是西平大哥生前高度信任、倚重的重要存在。

在充分尊重西平大哥生前心意的前提下，並經親屬代表三哥理解與同意，正式授權由乾兒子Jeremy負責統籌後續喪禮相關事宜與對外聯繫，以確保整體安排能貼近西平大哥一貫的生活狀態與價值選擇。

目前三哥亦正儘速返台，協助完成必要的行政程序，並將在返台後與治喪小組共同著手安排告別式後續事宜。

另，靈堂相關規劃已在籌備中，待相關細節確認後，將統一對外公告，並第一時間通知西平大哥的親友與關心他的各界人士。

治喪小組 敬上

點圖放大header
點圖放大body

