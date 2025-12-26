自由電子報
娛樂 最新消息

霍建華46歲生日 林心如「不曬合照也閃」親滷豬腳藏愛意

林心如（左）、霍建華婚後育有一女。（翻攝自臉書）林心如（左）、霍建華婚後育有一女。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕林心如、霍建華相識10年，2016年5月20日公開認愛、奉女成婚，兩人結婚9年，感情始終低調穩定。今（26日）迎來霍建華46歲生日，林心如也難得在社群小小放閃，分享親手滷的豬腳和一顆插著問號造型的生日蛋糕，簡單寫下「Happy birthday 平安喜樂」，搭配玫瑰花和愛心表情符號，甜蜜藏在日常細節裡。

林心如下廚滷豬腳為霍建華慶生。（翻攝自臉書）林心如下廚滷豬腳為霍建華慶生。（翻攝自臉書）

貼文一出，粉絲立刻湧入留言祝福，還有死忠粉絲誇她「老大你這菜做的真不錯啊」，林心如則回以戴墨鏡的表情符號，像是在默默展現廚藝自信，又彷彿提醒大家「甜到要遮眼」，互動相當有愛。

林心如為霍建華慶生。（翻攝自臉書）林心如為霍建華慶生。（翻攝自臉書）

林心如婚後鮮少公開夫妻合照，更多時候選擇用生活片段分享幸福。不過，她近期在中國婚姻紀實觀察真人秀節目《再見，愛人》擔任觀察嘉賓時，罕見聊到與霍建華的感情歷程，透露兩人認識長達10年，「從沒想過會在一起」。

林心如表示，當年只是單純的異性朋友，能當這麼久的朋友，代表彼此早就有欣賞與信任，但並未往戀愛方向想。直到某一年兩人同在北京拍戲，相處時間變多、聊天也更頻繁，才慢慢「聊出火花」。至於是誰先動心？林心如笑說自己也說不上來，一切就這樣順其自然、水到渠成。

