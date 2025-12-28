農曆11月「生肖運勢」總整理…布局2026「關鍵第一步」要踩對！

在「節氣曆法」與「八字命理」中，農曆11月是「收」與「排」並行的月份，若能在此月提早布局，就算遇上火馬年，想要在2026運勢大開也絕非難事！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕深夜一場全台有感地震，震得人心惶惶，雖然距離「馬年」到來還有51天，但人們早已開始許願，除了希望今年年終獎金可以多領一點，更希望迎接來年風調雨順、諸事平安、大吉大利！

其實在「節氣曆法」與「八字命理」中，冬至才是24節氣之始，意思就是一過冬至，便可算是新一年的開始，尤其今年冬至發生在「子月」（農曆11月），研究幸運命理多年的菲菲老師提醒，在農曆11月，北斗七星的斗柄指向子位，是為「建子之月」，在星移斗轉的隱隱牽引下，人際關係、內在壓力、年度計畫，都會在此月被放大，財務流動明顯，是「收」與「排」並行的月份，若能在此月提早布局，就算遇上火馬年，想要在2026運勢大開也絕非難事！

菲菲老師進一步分析，總結來說，農曆11月是一個「外熱內冷」的月份，既忙碌又沉靜，既逼迫又提醒，它要我們學會一件事：在喧囂中保持清明，在壓力下保持節奏。「收得好，就能準備好。」這正是仲冬最大的智慧，也是子月真正的力量。

在這樣「外動內藏」的時序下，12生肖也各自受到不同的牽引。今年農曆11月的天時能量，特別落在「自我界線」與「現實布局」兩大主題上，每個生肖在工作、人際與財務上，都會出現不同程度的調整訊號。

有些人需要收斂心力、避免被人情牽著走；有些人要趁勢盤點資源、懂得把握來自現實面的機會；也有人會在此月重新看見自己的定位，開始為來年做出關鍵的第一步調整。

➤鼠：在協作中樹立威信，於人情間守好分際

．本月課題：如何成為可靠的團隊樞紐，同時保護個人成果。

．職場人際：會議與協調工作增加，成為專案關鍵人物。公正處事能贏得信任，但需明確分工，避免責任模糊。

．財務人際：年底聚會多，對於朋友的合資邀請或借貸請求，務必理性評估，書面約定優先，以免日後爭議。

．溫馨小貼士：將團隊的成功歸功於大家，個人的壓力與可靠夥伴分擔。

➤牛：驚喜入袋宜從容，福澤分享路更長

．本月課題：妥善管理意外收穫，將其轉化為長遠益處。

．財富機遇：可能獲得額外獎金或饋贈。與其衝動消費，更建議將其分為「儲蓄基金」、「學習投資」與「分享預算」三部分。

．人際經營：用小部分收益請客或送禮，真摯分享喜悅，能鞏固職場情誼與家庭關係。

．溫馨小貼士：真正的富足感，來自於對財富的從容掌控與慷慨分享。

➤虎：實力開花結果時，沉穩收穫好名聲

．本月課題：自信展示年度成果，將努力兌現為實際認可。

．事業發展：專業能力備受肯定，是爭取績優考核、職位晉升或客戶背書的絕佳時機。請主動彙報成果。

．家庭關係：你的穩重與可靠，能為家人帶來極大的安全感，是家庭凝聚的核心。

．溫馨小貼士：更新履歷，清晰羅列年度成績，為自己爭取應得的價值。

➤兔：靈感迸發宜深研，財務決策須明辨

．本月課題：善用直覺規劃未來，但以理性護衛錢包。

．創意規劃：直覺敏銳，極適合進行年度覆盤與來年戰略構想。獨處思考效率高。

．消費陷阱：需警惕直播購物、節日促銷帶來的衝動消費，易買到華而不實之物。

．溫馨小貼士：遇到「聽起來太美」的投資機會，請遵循「調查、諮詢、緩決」三步驟。

➤龍：正財穩健勤盤點，歲末開銷巧規劃

．本月課題：平衡穩定收入與節日開銷，實現財務安穩過渡。

．財富管理：收入穩定，是進行年度財務盤點的絕佳時點。務必清晰掌握收支情況。

．消費警示：尾牙採購、送禮、紅包等季節性開銷劇增，提前制定預算清單，避免赤字。

．溫馨小貼士：舊友聯絡敘舊溫暖，若涉及金錢，則需謹記「情誼歸情誼，數目要分明」。

➤蛇：臨危受命展才華，壓力之下見機遇

．本月課題：將突發挑戰轉化為個人專業的展示舞臺。

．工作應變：易遇計劃變更或緊急任務。保持冷靜，善用專業技能靈活應對，正是脫穎而出的機會。

．健康提醒：壓力可能導致飲食失調。注意三餐規律，可準備健康零食，避免以暴食舒壓。

．溫馨小貼士：出色解決一個危機，勝過平淡完成十項常規工作。

➤馬：事業順遂需謙和，言談之間顧人情

．本月課題：在獲得肯定時保持低調謙和，維繫人際和諧。

．職場表現：易獲賞識或承擔要職。積極任事的同時，注意溝通方式，避免因言辭直率無心得罪人。

．人際經營：適合主動拜訪客戶、聯絡夥伴，為新年業務鋪路。傾聽比表達更重要。

．溫馨小貼士：功勞面前退一步，責任面前進一步，格局自然開闊。

➤羊：財機藏於人脈中，合作共贏條款清

．本月課題：透過社交網絡發現機會，並以明確規則保障合作。

．機遇來源：多參與聚會、行業交流，財經訊息或合作機會常在閒談中浮現。

．合作原則：遇到具體合作提案，利益分配、權責範圍務必事先白紙黑字約定清楚。

．溫馨小貼士：飯局上談感情，會議室裡談細節，二者分清才能長久。

➤猴：創意無限貴可行，天馬還需落地根

．本月課題：為璀璨的創意搭配務實的執行方案，以獲支持。

．思維優勢：對未來充滿創新構想，點子層出不窮。

．呈現關鍵：提出想法時，附上簡要的可行性分析或初步步驟，能大幅提升說服力，避免被視為空想。

．溫馨小貼士：用一個簡單的試行計劃（Pilot Plan）來驗證你的大創意。

➤雞：收斂鋒芒享安閒，涵養心神待春發

．本月課題：從歲末喧囂中抽離，透過休憩與覆盤恢復能量。

．生活節奏：適合放慢腳步，進行閱讀、整理家居、與摯愛共度品質時光等滋養心靈的活動。

．年度覆盤：靜心回顧一年的得失與情緒起伏，明確是什麼帶來真正的快樂與成長。

．溫馨小貼士：適當的「斷電」（遠離手機與工作），是為了明年更好的「續航」。

➤狗：一分耕耘一分獲，樂助也需有邊界

．本月課題：在勤懇收穫的同時，學會建立健康的個人邊界。

．工作回報：努力將直接體現於工作成果與收入上，多勞多得。

．人際分寸：熱心助人時，需學會區分「舉手之勞」與「份外負擔」，適時說「不」以保護自己的時間與勞動價值。

．溫馨小貼士：你的善良，必須有點鋒芒；你的時間，必須優先分配給自己的核心目標。

➤猪：良友相伴可借力，重任在肩促成長

．本月課題：懂得求助以分擔壓力，並將責任視為成長契機。

．支持系統：遇到難題無需獨扛，主動向可信賴的夥伴求助，常能事半功倍。

．責任與成長：可能需承擔新的家庭或工作責任，過程雖累，卻是能力突破與獲得信任的快速通道。

．溫馨小貼士：真正的強大，不在於從不依靠，而在於有值得依靠的夥伴並懂得何時依靠。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

☆民俗說法僅供參考☆

