泰勒絲身邊的台灣之光！ 御用舞者Karen背景曝光

泰勒絲（右）御用舞者 Karen Chuang（左）意外成為焦點。（翻攝IG）



〔娛樂頻道／綜合報導〕美國天后泰勒絲（Taylor Swift）以《The Eras Tour》巡迴演唱會橫掃全球，不僅場場爆滿、創下驚人產值，更因大方回饋幕後團隊，被外界譽為「演藝圈最佳老闆」之一。近日，演唱會舞台上一位擁有東方臉孔的舞者意外成為焦點，來自台灣的御用舞者 Karen Chuang，其背景與故事也隨之受到關注。

Karen 出生於美國，父母皆為台灣移民，自小成績優異，是標準的學霸型成長路線。她畢業於世界名校 UCLA，主修商業經濟學，原本前途被看好，有機會進入大型企業或金融圈發展。然而，因為對舞蹈的熱愛，放棄看似穩定的菁英道路，成為職業舞者，最終站上《The Eras Tour》的世界級舞台。

請繼續往下閱讀...

Karen稱呼泰勒絲為「Boss Lady（老闆娘）」。（翻攝IG）

本月中旬適逢泰勒絲生日，Karen 在社群平台發文獻上祝福，親暱地稱呼對方為「Boss Lady（老闆娘）」，並分享這位國際巨星私下對待團隊的溫暖一面。她在文中寫道，泰勒絲不僅持續重新定義「全球巨星」的標準，更在耀眼成就之下，始終保有真誠與善良。

Karen 透露，長時間巡演讓所有工作人員都承受極大壓力，但泰勒絲對團隊的照顧卻細膩而真誠，「妳所做的每一件事，說的每一句話、採取的每一個行動，都充滿了用心與關懷。妳讓這個世界變得更明亮、更美好」，事實上，Karen 過去也曾感性表示，能加入《The Eras Tour》是她人生中最幸運的際遇之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法