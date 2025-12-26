自由電子報
娛樂 最新消息

泰勒絲身邊的台灣之光！ 御用舞者Karen背景曝光

泰勒絲身邊的台灣之光！ 御用舞者Karen背景曝光泰勒絲（右）御用舞者 Karen Chuang（左）意外成為焦點。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國天后泰勒絲（Taylor Swift）以《The Eras Tour》巡迴演唱會橫掃全球，不僅場場爆滿、創下驚人產值，更因大方回饋幕後團隊，被外界譽為「演藝圈最佳老闆」之一。近日，演唱會舞台上一位擁有東方臉孔的舞者意外成為焦點來自台灣的御用舞者 Karen Chuang，其背景與故事也隨之受到關注。

Karen 出生於美國，父母皆為台灣移民，自小成績優異，是標準的學霸型成長路線。她畢業於世界名校 UCLA，主修商業經濟學，原本前途被看好，有機會進入大型企業或金融圈發展。然而，因為對舞蹈的熱愛，放棄看似穩定的菁英道路，成為職業舞者，最終站上《The Eras Tour》的世界級舞台。

Karen稱呼泰勒絲為「Boss Lady（老闆娘）」。（翻攝IG）Karen稱呼泰勒絲為「Boss Lady（老闆娘）」。（翻攝IG）

本月中旬適逢泰勒絲生日，Karen 在社群平台發文獻上祝福，親暱地稱呼對方為「Boss Lady（老闆娘）」，並分享這位國際巨星私下對待團隊的溫暖一面。她在文中寫道，泰勒絲不僅持續重新定義「全球巨星」的標準，更在耀眼成就之下，始終保有真誠與善良。

Karen 透露，長時間巡演讓所有工作人員都承受極大壓力，但泰勒絲對團隊的照顧卻細膩而真誠，「妳所做的每一件事，說的每一句話、採取的每一個行動，都充滿了用心與關懷。妳讓這個世界變得更明亮、更美好」事實上，Karen 過去也曾感性表示，能加入《The Eras Tour》是她人生中最幸運的際遇之一。

